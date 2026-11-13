SANTA CLARA: HUANG SOLL GESAGT HABEN: „ICH BIN EIN STÜCK SCHEISSE“

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Santa Clara – Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, Ex-Nvidia-Chef Jensen Huang habe sich gegenüber Gesprächspartnern selbst als „piece of shit“ bezeichnet – auf Deutsch: „Ich bin ein Stück Scheiße.“ Das Zitat stammt nicht aus einem Interview, keiner Gerichtssitzung und keiner öffentlichen Erklärung, sondern aus Angaben von Personen, die in den vergangenen Tagen mit ihm gesprochen haben sollen. Bloomberg erreichte Huang nach eigenen Angaben nicht für eine Stellungnahme. Die BILD macht daraus die Überschrift, der Ex-Boss „sagte“ den Satz, und verlegt den Vorspann nach San Francisco. Amtlich bleibt: Huang trat am 11. November als Präsident, Vorstandschef und Verwaltungsratsmitglied zurück; der Konzern teilte das am 12. November aus Santa Clara mit.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg veröffentlichte den Bericht in der Nacht zum 13. November unter dem Titel „Inside Jensen Huang’s Final Hours as the CEO of Nvidia“, Autoren sind Drake Bennett und Ian King. Erstveröffentlichung war um 0:56 Uhr UTC, also 1:56 Uhr MEZ, eine Aktualisierung folgte um 2:57 Uhr MEZ. Der Einstieg schildert Huang am Ende als gebrochen und seiner sonst sprichwörtlichen Energie beraubt. Nach Wochen, in denen er Untreuevorwürfe bestritten und um seinen Posten gekämpft habe, sei seine Kapitulation am späten Mittwochabend bedingungslos gewesen. Eine mit der Lage vertraute Person sagte demnach, sein sonst bestimmendes Auftreten sei verflogen; er habe Formulierungen wie „whatever“ und „I don’t care“ benutzt. In den Augen der Leute im Raum habe er aufgegeben.

Den Kraftausdruck selbst überliefert Bloomberg als Schilderung aus dem Umfeld, nicht als mitgeschnittene oder schriftlich bestätigte Aussage. Mehrere unabhängige Wiedergaben des Textes zitieren Huang gegenüber Vertrauten mit den Worten: „I’m a piece of shit.“ Die BILD-Übersetzung „Ich bin ein Stück Scheiße“ trifft diesen Wortlaut sachlich. Unzutreffend wäre es jedoch, den Satz wie eine feststehende, öffentlich abgegebene Selbstbezichtigung zu behandeln. Es handelt sich um ein von anonymen Gesprächspartnern weitergegebenes Zitat. Genau das schränkt die BILD im Fließtext immerhin ein, wenn sie schreibt, Huang „soll“ das laut Gesprächspartnern gesagt haben. Die Überschrift („sagte“) und der Vorspann über „intime Einblicke“ in eine „schillernde Figur“ gehen darüber hinaus.

Auch der zweite, oft verkürzt wiedergegebene Satzblock verdient den originalen Zusammenhang. Bloomberg schreibt nach übereinstimmenden Zitierungen, Huang behaupte inzwischen, ihm sei egal, was mit ihm selbst geschehe. Seine größte Sorge gelte seiner Frau und dem Ziel, nicht „ruining the lives“ jener Frauen, mit denen ihn die Öffentlichkeit romantisch in Verbindung bringe. Die BILD verdreht diesen zweiten Teil: Aus der Sorge, die Leben der Frauen nicht zu ruinieren, wird bei ihr, die größte Sorge gelte „seiner Frau, und nicht den Frauen“. Das Original nennt beides als Anliegen, nicht ein Entweder-oder. Ebenso ist die trotzige Formel „Ist mir egal“ nur eine freie deutsche Fassung von „whatever“ und „I don’t care“, nicht ein wörtlich so dokumentierter deutscher Satz Huangs.

Die Datierung der öffentlichen Selbstkritik korrigiert die BILD falsch. Die Zeitung schreibt, der Tech-Milliardär habe „am vergangenen Samstag“ seine Untreue zugegeben und dabei gesagt, er habe Frau und Kinder verletzt: „Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe.“ Die öffentliche, vom Konzern veröffentlichte Botschaft an die Belegschaft stammt jedoch vom 8. November, einem Sonntag, nicht vom 7. November. Darin schreibt Huang auf Englisch: „I owe my family and all of you an apology. I was unfaithful to my wife. My actions hurt her and our children. There is no excuse for what I did. I am deeply sorry.“ Die BILD-Übersetzung des Entschuldigungssatzes ist nah am Original, das Datum ist es nicht. Eine Partnerin nennt der Text nicht. Zu Fragen der nationalen Sicherheit erklärte Huang damals, der Verwaltungsrat habe eine unabhängige Untersuchung eingeleitet; er werde vollständig kooperieren.

Den Stand der Affären- und Spionageberichte haben wir bereits festgehalten, als der Verwaltungsrat über Huangs Zukunft beriet, und die spätere amtliche Rücktrittsmeldung in einem weiteren Beitrag. Kurz gesagt: Huang hat öffentlich Untreue eingeräumt, ohne eine Person zu benennen. US-Medien berichten, Geheimdienstkreise stufen eine Geschäftsfrau als mutmaßliche Agentin Chinas ein; das bleibt ein Verdacht, kein Urteil. Die New York Times berichtete am 11. November über eine zweite, von Huang nicht bestätigte Beziehung zu einer ihm unterstellten Führungskraft. Reuters schrieb von einer weiteren Mitarbeiterin; auch das ist ein Medienbericht, kein Geständnis. Namen, Alter und Bilder dieser Privatpersonen gehören nicht in die Überschrift und nicht in diesen Text. Die Unschuldsvermutung gilt, insbesondere für den Spionagevorwurf. Die BILD spricht im Vorspann bereits von einem „Doppelleben mit mindestens zwei Affären“ und nennt die Frauen namentlich. Das überschreitet den öffentlich feststehenden Stand.

Auch der Rücktritt selbst ist präziser zu fassen als in der BILD-Kurzfassung „gab Huang Mittwochabend auf“. Bloomberg schreibt von einer bedingungslosen Kapitulation am späten Mittwochabend und, in Wiedergaben des Textes, davon, dass Huang nach einem weiteren Zeitungsbericht und einer langen, zunächst per Distanz abgehaltenen Board-Sitzung keine andere Wahl geblieben sei, als zurückzutreten. Amtlich ist das ein angenommener Rücktritt, kein in der Pflichtmitteilung dokumentierter Rauswurf: Der Verwaltungsrat akzeptierte den Schritt am 11. November US-Zeit – für deutsche Leser in der Nacht zum 12. November – und verkündete ihn am 12. November aus Santa Clara. Finanzchefin Colette Kress übernahm als Interim-Chefin, bleibt aber Finanzvorständin. Die Konzernmitteilung nennt kein Motiv. Eine journalistische Einordnung als „gedrängt“ ersetzt diese amtliche Stille nicht. Den Vorspann nach San Francisco zu legen, wie es die BILD tut, ist ebenfalls ungenau: Die Pflichtmitteilung und die Konzernzentrale gehören nach Santa Clara, Kalifornien. Wo genau Huang die nun kolportierten Sätze gesagt haben soll, teilt Bloomberg in den öffentlich vorliegenden Passagen nicht als Ortsangabe mit.

Weitere von der BILD übernommene Farbe ist nur mit Quellenangabe zu halten. Mitarbeiter aus dem engsten Kreis sollen schon vor dem Rücktritt bemerkt haben, dass Huangs sonst unmittelbare E-Mail-Antworten länger dauerten; zuvor habe er „egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit“ reagiert, so Bloomberg. Das ist eine Schilderung aus dem Unternehmen, kein Messwert. Über eine mögliche Befragung durch den US-Kongress schreibt die BILD, sie „scheine ihm egal zu sein“. Das ist eine Zuspitzung: Belegt ist bei Bloomberg nur, dass Huang laut Gesprächspartnern sagt, ihm sei sein eigenes Schicksal inzwischen gleichgültig. Ob und wann eine förmliche Anhörung stattfindet, steht in der BILD-Darstellung nicht als abgeschlossener Termin fest und wird hier nicht als beschlossene Sache behauptet. Ein Satz über mehr als vierzig Ehejahre, „College Sweethearts“ und das Heiratsjahr übernimmt dieser Text nicht, weil er für die neue Meldung nicht nötig und in der Primärquelle der Selbstbeschimpfung nicht das Thema ist.

Der gesicherte Stand am 13. November ist damit dieser: Bloomberg berichtet aus Huangs Umfeld von Selbstbeschimpfung und Resignation nach dem Verlust des Chefpostens. Der englische Wortlaut des Kraftausdrucks lautet „I’m a piece of shit“, die korrekte Übersetzung ist „Ich bin ein Stück Scheiße“, der Status ist ein anonym überliefertes Zitat ohne Stellungnahme Huangs gegenüber der Agentur. Öffentlich und schriftlich steht seit dem 8. November seine Belegschafts-Botschaft, in der er Untreue einräumt und um Entschuldigung bittet. Der Rücktritt ist seit dem 11. und 12. November amtlich. Alles weitere – Motive, Zahl der Beziehungen, Spionage, innere Gefühlslage als feststehende Tatsache – bleibt Bericht, Verdacht oder Deutung, kein Urteil.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Kraftausdruck aus zweiter Hand ist keine Beichte vor Gericht und kein Interview. Wer ihn in die Überschrift hebt, als habe der Betroffene ihn der Welt ins Mikrofon gesagt, macht aus einer Agenturmeldung über das Umfeld eine öffentliche Selbstzerstörung. Genau das muss man trennen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Reue gegenüber der eigenen Familie kann echt sein und ändert trotzdem nichts an der Pflicht, Vorwürfe gegen andere sauber zu halten. Ein Spionageverdacht ist kein Schuldspruch, eine nicht bestätigte zweite Beziehung ist kein Geständnis. Wer Privatpersonen mit vollem Namen in denselben Topf wirft, bedient die Neugier und nicht die Aufklärung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Konzern hat einen Rücktritt angenommen und eine Interim-Chefin eingesetzt, ohne den Grund öffentlich festzuschreiben. Darunter liegt ein Gewirr aus Untersuchung, Berichten und politischer Erwartung. Wer das zu einem fertigen Sittengemälde glättet, nimmt der nächsten nachweisbaren Tatsache den Platz.

Was meinen Sie: Darf ein so derbes Zitat aus dem Umfeld bereits als feststehende Aussage gelten – oder zählt nur, was Huang selbst öffentlich geschrieben hat? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Bloomberg: Inside Jensen Huang’s Final Hours as the CEO of Nvidia (Drake Bennett, Ian King, 13.11.2026, 01:56 Uhr MEZ, aktualisiert 02:57 Uhr MEZ): https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-13/inside-jensen-huang-s-final-hours-as-the-ceo-of-nvidia

NVIDIA Newsroom: A Message to Our Company (8.11.2026): https://nvidianews.nvidia.com/news/a-message-to-our-company

BILD: Nvidia: Ex-Boss Jensen Huang sagte: „Ich bin ein Stück Scheiße“ (Hagen Meyer, 13.11.2026, 11:28 Uhr): https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/nvidia-ex-boss-jensen-huang-sagte-ich-bin-ein-stueck-scheisse-6af6adbe5a72dceba1d60f7e

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