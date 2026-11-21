Symbolfoto – Bild KI-generiert

Santa Clara – Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom Freitagabend soll die US-Börsenaufsicht SEC mögliche Fragen zur Rechnungslegung des Chipkonzerns Nvidia prüfen. Eine öffentliche Mitteilung der Behörde liegt nicht vor; die SEC lehnte eine Stellungnahme ab, Sprecher von Nvidia antworteten der Agentur zunächst nicht. Die Aktie schloss am Freitag laut der Investorenseite des Konzerns bei 125,53 US-Dollar und damit 14,01 Prozent tiefer – nicht, wie die BILD schrieb, um bis zu 12 Prozent auf 128,75 Dollar. Amtlich fest steht ein anderer Vorgang: Jensen Huang ist nicht entlassen worden, sondern am 11. November als Präsident, Vorstandschef und Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Die BILD überschrieb ihren am Freitag, dem 20. November 2026, um 23.48 Uhr veröffentlichten Text mit der Behauptung, jetzt ermittle „auch noch“ die Börsenaufsicht gegen Nvidia. Als Datumszeile steht Santa Clara. Die Zeitung beruft sich ausdrücklich auf Reuters und schreibt, es gehe um die Frage, wie Nvidia seine Bilanzen ausgewiesen habe. Seit wann die SEC ermittle, sei unklar. Reuters stütze sich auf anonyme Insider. Nvidia habe auf Medienanfragen nicht reagiert, die SEC eine Stellungnahme abgelehnt. Außerdem berichtet die BILD von einem Kursrutsch am Freitag um bis zu 12 Prozent auf 128,75 Dollar und davon, die Aktie habe bis zum Börsenschluss am Donnerstag in diesem Jahr bereits 22 Prozent verloren. Jensen Huang wird als „Ex-CEO“ bezeichnet, der „als Chef entlassen“ worden sei. Nachdem mehrere Affären bekannt geworden seien, stehe dem Unternehmen erneut Ärger ins Haus. Peking habe bestritten, Huang ausspioniert zu haben. Der frühere Chef habe sich zuletzt bereit gezeigt, als Vorstandschef zurückzukehren.

Der zugrunde liegende Wortlaut findet sich in einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters und ist präziser – und vorsichtiger. In einem Bericht von Chris Prentice und Alexandra Alper, gekennzeichnet als „Exclusive“ und mit der Ortsmarke New York und Washington, schreibt Reuters am 20. November um 19.13 Uhr UTC, also 20.13 Uhr MEZ: Die SEC prüfe die Rechnungslegungspraxis von Nvidia. Das sagen zwei mit der Sache vertraute Personen, die anonym blieben, weil es um vertrauliche Vorgänge gehe. Das Wall Street Journal hatte Reuters zufolge bereits am Dienstag berichtet, die SEC prüfe Nvidia, habe den Schwerpunkt der Untersuchung aber nicht feststellen können. Die von Reuters befragten Personen sagten nun, Mitarbeiter der Enforcement-Abteilung nähmen mögliche Bilanzfragen ins Visier. Die Agentur selbst schreibt, sie habe nicht feststellen können, wann die Behörde ihre Nachfrage eröffnet habe und welche konkreten Buchhaltungsfragen genau geprüft würden. Und sie hält fest: Untersuchungen seien kein Beweis für Fehlverhalten; viele endeten ohne aufsichtsrechtliche Maßnahme.

Genau das unterscheidet eine öffentliche Behördenmitteilung von einem Medienbericht. Eine förmliche, von der SEC selbst bekanntgegebene Ermittlung, eine öffentlich hinterlegte Vorladung oder eine Pflichtmitteilung von Nvidia, in der das Unternehmen eine solche SEC-Prüfung zu möglichen Bilanzfragen bestätigt, liegt nach den von uns geprüften Quellen nicht vor. Die Formulierung „ermittelt gegen“ klingt nach einem abgeschlossenen amtlichen Vorgang. Belegt ist bislang ein Reuters-Bericht über Angaben anonymer Quellen, ergänzt um eine frühere Journal-Meldung ohne klaren Untersuchungsgegenstand, dazu das Schweigen der Behörde und des Konzerns. Das ist eine schwere Nachricht für den Kapitalmarkt. Es ist noch keine gerichtliche Feststellung und kein Schuldspruch.

Was „auch noch“ konkret heißen kann, sagt die BILD in ihrem kurzen Text kaum. Amtlich dokumentiert ist am Tag zuvor ein anderer Vorgang: Der kalifornische Justizminister Rob Bonta teilte am 19. November 2026 mit, er habe Nvidia eine ermittlungsbezogene Vorladung zugestellt. Die Landesjustiz fragt demnach, ob fortschrittliche Chips oder vertrauliche Informationen nach China gelangt sein könnten und ob Nvidia Anleger und die Öffentlichkeit in die Irre geführt habe. Die eingegangenen Unterlagen sollten helfen zu prüfen, ob kalifornisches Recht verletzt worden sei. Bonta sprach von „hellroten Flaggen“ und davon, sein Haus untersuche, ob Handlungen von Nvidia oder Jensen Huang dazu geführt hätten, dass China an fortschrittliche Chips oder vertrauliche Informationen gekommen sei – und ob der Konzern über dieses Risiko getäuscht habe. Das ist eine offizielle Vorladung zur Prüfung, kein Urteil. Eine Verletzung kalifornischen Rechts ist damit nicht festgestellt.

Hinzu kommt eine interne Untersuchung des Verwaltungsrats, die das Unternehmen selbst bekanntgemacht hat. Die unabhängigen Mitglieder des Nvidia-Boards erklärten am 10. November, sie hätten den früheren kommissarischen Bundesstaatsanwalt des Südbezirks von New York, Joon H. Kim, und seine Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen und Katz mit einer gründlichen und unabhängigen Untersuchung beauftragt. Was genau dieser Auftrag umfasst und welche Ergebnisse vorliegen, sagt die kurze Erklärung nicht. Auch das ist ein Prüfverfahren, keine Schuldfeststellung. Reuters hat außerdem in den vergangenen Wochen über weitere aufsichtsrechtliche Schauplätze berichtet, darunter eine Prüfung der geplanten Übernahme der Plattform Hugging Face und eine breitere kartellrechtliche Durchsicht durch das US-Justizministerium. Diese Punkte hat das Justizministerium in den von uns geprüften öffentlichen Mitteilungen nicht in gleicher Form selbst ausgeführt; sie bleiben deshalb Agenturberichten zugeordnet.

Den Personenstand an der Konzernspitze hat Nvidia amtlich festgehalten. In einer Pflichtmitteilung des Chipkonzerns an die US-Börsenaufsicht vom 12. November, Ereignisdatum 11. November, heißt es: Der Verwaltungsrat habe den Rücktritt von Jen-Hsun Huang – so der rechtliche Name – als Präsident, Chief Executive Officer und Mitglied des Boards mit sofortiger Wirkung angenommen. Finanzchefin Colette M. Kress, 59, wurde zur Interim-Chefin bestellt und bleibt zugleich Finanzvorständin, während das Gremium nach einem ständigen Nachfolger sucht. Harvey C. Jones, 73, seit 1993 im Board, wurde zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt. Die parallel veröffentlichte Presseerklärung des Konzerns trägt den Titel „NVIDIA Announces CEO Transition“ und spricht ebenfalls von einem Rücktritt, nicht von einer Entlassung. Diesen Stand haben wir bereits in einem früheren Bericht über den Rücktritt des Vorstandschefs festgehalten.

Die BILD-Formel, Huang sei „als Chef entlassen“ worden, weicht von diesem amtlichen Wortlaut ab. Rücktritt und Rauswurf sind nicht dasselbe. Dass der Verwaltungsrat den Schritt angenommen hat und später erklärte, er beabsichtige nicht, Huang wieder als Vorstandschef einzusetzen, ändert nichts an der Form, die in der Pflichtmitteilung steht. Die Bereitschaft Huangs, an die Spitze zurückzukehren, hat er nach übereinstimmenden Agenturberichten am 17. November öffentlich formuliert. An demselben Tag sagte Verwaltungsratschef Jones auf der Zahlenkonferenz des Konzerns laut AP und weiteren Berichten, der Verwaltungsrat habe den Rücktritt einstimmig angenommen und beabsichtige nicht, Huang als CEO wiedereinzusetzen. Die BILD erwähnt die angebotene Rückkehr, nicht aber diese Zurückweisung durch das Gremium.

Zu den persönlichen Vorwürfen, die den Druck auf den Mitgründer erzeugt haben, bleibt es bei der Unschuldsvermutung. Huang hat in einer Anfang November veröffentlichten Erklärung eingeräumt, seiner Frau untreu gewesen zu sein, ohne eine Partnerin zu nennen. Berichte, US-Stellen stufen eine frühere Führungskraft eines großen Kunden als mutmaßliche Agentin Chinas ein, sind Verdachtslagen, keine gerichtliche Feststellung. Reuters schreibt, China habe bestritten, dass die Frau eine Spionin sei. Das ist etwas anderes als die BILD-Formel, Peking habe bestritten, Huang ausspioniert zu haben. Namen und Abbildungen unbeteiligter Privatpersonen gehören nicht in diesen Bericht.

Die Kurszahlen der BILD halten einem Abgleich mit der Investorenseite des Konzerns nur teilweise stand. Dort ist für den 20. November 2026, 16.00 Uhr Ortszeit der Nasdaq, ein Schlusskurs von 125,53 Dollar verzeichnet, ein Minus von 20,45 Dollar oder 14,01 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 145,98 Dollar. Das Tagestief lag bei 124,50 Dollar, das Tageshoch bei 143,72 Dollar, der Eröffnungskurs bei 143,52 Dollar. Das Volumen wird mit mehr als 633 Millionen Stücken angegeben. Die von der BILD genannten 12 Prozent auf 128,75 Dollar entsprechen weder dem Schlusskurs noch dem Tagestief; 128,75 Dollar wären gegenüber dem Donnerstagsschluss ein Rückgang von rund 12 Prozent und wirken wie ein Zwischenstand, der den Handelsschluss nicht abbildet. Reuters selbst hatte am Freitag, gestützt auf LSEG-Daten, von rund 13 Prozent Berichtverlust gesprochen, nachdem die Aktie vor der Veröffentlichung bereits mehr als 6 Prozent im Minus gelegen habe. CNBC bezifferte den Freitag später auf 14 Prozent und sprach von der siebten Verlustwoche in Folge, dem längsten solchen Lauf seit 2008, sowie von einem Minus von 46 Prozent über diesen Zeitraum.

Die Angabe, die Aktie habe bis zum Börsenschluss am Donnerstag in diesem Jahr bereits 22 Prozent verloren, liegt dagegen nahe an der Rechnung aus den Schlusskursen. Der Jahresschluss 2025 lag laut Yahoo-Finance-Kursdaten bei 186,50 Dollar. Vom Donnerstagsschluss 145,98 Dollar aus ergibt das ein Jahresminus von rund 22 Prozent. Nach dem Freitagsschluss von 125,53 Dollar sind es rund 33 Prozent seit dem Jahreswechsel. Der Freitag markierte zugleich das 52-Wochen-Tief der Investorenseite. Ein Kursrutsch dieses Ausmaßes ist eine Tatsache des Marktes. Er beweist für sich genommen keine fehlerhafte Bilanz.

Reuters ordnet die angebliche Bilanzprüfung in einen bereits öffentlich diskutierten Streit um die geografische Umsatzdarstellung und um komplexe Finanzierungsabreden in der KI-Branche ein. Der Konzern habe im vergangenen Jahr geändert, wie er regionale Erlöse ausweist, und dabei auf den Sitz der Kunden statt auf Rechnungsadressen abgestellt; Singapur sei dadurch aus der geografischen Aufschlüsselung entfallen. Die Financial Times habe berichtet, der Anteil der über Singapur laufenden Geschäfte sei zuvor stark gestiegen. Analysten und Anleger äußerten zudem Sorgen über Finanzierungsrunden, mit denen Chiphersteller Kunden den Kauf und den Bau teurer Rechenzentren erleichtern. Diese Debatten stehen in der Zeitung. Dass genau sie der Gegenstand einer SEC-Prüfung sind, hat die Behörde nicht bestätigt. Reuters schreibt ausdrücklich, der genaue Fokus sei nicht festzustellen gewesen.

Dokumentiert sind damit: der Rücktritt Huangs und seine Annahme durch den Verwaltungsrat am 11. November; die Bestellung von Kress und Jones; die interne Untersuchung unter Leitung der genannten Kanzlei; die Vorladung der kalifornischen Justiz vom 19. November; das Schweigen von SEC und Nvidia zu dem Reuters-Bericht; und der amtliche Freitagsschluss von 125,53 Dollar. Nicht öffentlich bestätigt ist, dass die US-Börsenaufsicht förmlich gegen Nvidia ermittelt, seit wann ein solches Verfahren laufen und welche konkreten Bilanzpositionen betroffen sein sollen. Untersuchungen, Vorladungen und Zeitungsmeldungen sind kein Beweis für eine Straftat oder eine falsche Bilanz. Es gilt die Unschuldsvermutung – für den Konzern und für die ungenannten Privatpersonen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Behörde, die schweigt, und zwei anonyme Quellen ergeben noch kein Urteil. Wer aus einem Agenturbericht schon die Formulierung „ermittelt gegen“ in den Titel hebt, macht aus einer unbestätigten Prüfung eine amtliche Anklage. Genau das dürfen weder Aufseher noch Zeitungen, wenn sie den Kapitalmarkt und die Leser ernst nehmen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig ist ein Weltkonzern nicht unantastbar. Wer mit den schwersten Papieren der KI-Ära handelt, muss seine Bücher so führen, dass Anleger den Weg des Geldes nachvollziehen können. Eine Aufsicht, die hinschaut, ist kein Skandal. Ein Schuldspruch ohne öffentliche Grundlage wäre einer.

KOMMENTAR / MEINUNG: Rücktritt ist nicht Entlassung, und eine bestrittene Spionagebehauptung ist nicht dasselbe wie eine ausspionierte Person. Wer persönliche Vorwürfe, eine Landesvorladung und eine unbestätigte Börsenprüfung zu einem einzigen Knall zusammenzieht, vermischt Ebenen, die getrennt bleiben müssen. Sonst bleibt am Ende nur der Lärm, und die Aktenlage verschwindet.

Was meinen Sie: Reicht ein Agenturbericht über anonyme Quellen, um von einer Ermittlung zu sprechen – oder muss die Behörde zuerst selbst Farbe bekennen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Reuters, Chris Prentice und Alexandra Alper: „Nvidia’s accounting is a focus of US SEC investigation, sources say“, 20. November 2026, 19.13 Uhr UTC: https://www.reuters.com/5f374b32b07b/world/us-secs-nvidia-probe-is-examining-potential-accounting-issues-sources-say-2026-11-20/

United States Securities and Exchange Commission, Form 8-K der NVIDIA Corporation, Ereignisdatum 11. November 2026, eingereicht am 12. November 2026: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581026000082/nvda-20261111.htm

California Department of Justice, Attorney General Rob Bonta: „Attorney General Bonta Serves Investigative Subpoena on Nvidia“, 19. November 2026: https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-bonta-serves-investigative-subpoena-nvidia

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