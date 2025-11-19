Schande-Stuttgart 21 – Jahrhundertprojekt wird zur Jahrhundert-Staats-Pleite“

Der Bahnhof, der niemals kommt

Der Schatten über dem Prestigeprojekt Stuttgart 21 wird immer länger – und dunkler. Was einst als Meilenstein deutscher Ingenieurskunst und als Symbol für moderne Mobilität gefeiert wurde, hat sich längst zu einem Fass ohne Boden entwickelt. Die geplante Eröffnung im Dezember 2026? Wieder abgesagt. Nicht zum ersten Mal. Die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla musste bei ihrer Vorstellung im Aufsichtsrat gleich eine bittere Pille servieren: Keine Fertigstellung, kein verbindlicher Zeitplan, nur vage Hoffnung auf Mitte des kommenden Jahres für einen neuen Eröffnungstermin. Ein Fiasko, das längst über Stuttgart hinaus für Kopfschütteln sorgt – und das Vertrauen in Großprojekte in Deutschland weiter zerstört. Was hier geschieht, ist nicht nur eine bauliche Verzögerung – es ist das Sinnbild eines kollektiven Versagens.

Milliarden und Misstrauen – der Preis des Chaos

Was die Öffentlichkeit bislang kaum zu hören bekam, offenbart sich nun als technischer Albtraum: Die Digitalisierung der Leit- und Sicherungstechnik – das sogenannte „Digitale Stellwerk“ – steht still. Ein System, das einst als Vorzeigeprojekt galt, droht am Widerstand der Technik selbst zu scheitern. Der japanische Konzern Hitachi, zuständig für zentrale Komponenten, bekommt offenbar weder Zulassungen noch Freigaben auf die Reihe. Ein Super-GAU für die ohnehin überlastete Bahn – und ein neuer Tiefpunkt in der Geschichte dieses skandalträchtigen Projekts. Milliarden wurden verschlungen, Zeitpläne verbrannt, Versprechen gebrochen. Doch anstatt Konsequenzen zu ziehen, hangelt sich das Projektmanagement weiter von Ausrede zu Ausrede. Für Steuerzahler und Pendler bleibt nur ein Gefühl zurück: Hilflosigkeit.

Vertrauen verspielt – Deutschland verliert das Maß

Stuttgart 21 steht längst nicht mehr nur für einen neuen Bahnhof – es steht für die vollständige Entkernung von politischer Verantwortung, wirtschaftlicher Effizienz und öffentlichem Vertrauen. Jeder neue Skandal, jede weitere Verschiebung ist ein offener Hohn gegenüber den Menschen, die dieses Projekt mittragen – finanziell, emotional und infrastrukturell. Die einst gefeierte Vision eines unterirdischen Bahnknotens hat sich in eine monumentale Mahnung verwandelt, was passiert, wenn Kontrolle, Transparenz und Realitätssinn fehlen. Der neue Stillstand offenbart einmal mehr, wie weit entfernt Wunschdenken und Machbarkeit auseinanderklaffen. Stuttgart 21 ist kein Bahnhof – es ist ein Denkmal des Scheiterns. Und es wird täglich größer.