Scheunenbrand in Rüsselsheim Ortsteil Bauschheim

Seit dem frühen Freitagmorgen (13.06.) brannte im Rüsselsheimer Ortsteil Bauschheim eine Scheune (wir haben berichtet) Ab 01:20 Uhr gingen bei der Zentralen Leitstelle des Landkreises Groß-Gerau und der Leitstelle des Polizeipräsidium Südhessen mehrere Notrufe hierzu ein. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist immer noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Beim Brandobjekt handelt es sich um ein Holzgebäude, welches völlig ausgebrannt ist. Durch das Feuer wurden auch angrenzende Wohngebäude in Massivbauweise beschädigt. Sicherheitshalber wurden elf Personen dieser angrenzenden Gebäude aus ihren Wohnungen gebeten. Für die Betreuung wurde das Bürgerhaus von Bauschheim zur Verfügung gestellt. Der Brand ist unter Kontrolle und gelöscht. Aktuell finden noch umfangreiche Nachlöscharbeiten statt. Bislang wurde niemand verletzt. Die Rundfunkwarnmeldung mit der Bitte an die Anwohner, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten, konnte zwischenzeitlich wieder zurückgenommen werden. Eingesetzt waren die hauptberuflichen und freiwilligen Feuerwehren Rüsselsheims, Trebur, Nauheim, Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg. Vorsorglich war auch Rettungsdienst mit drei RTW vor Ort. Zwei Streifen der Polizeistation Rüsselsheim sicherten die Einsatzstelle ab. Der Oberbürgermeister der Stadt Rüsselsheim machte sich vor Ort ein Bild der Lage. Ebenfalls vor Ort waren der Brandschutzaufsichtsdienst des Landkreises Groß-Gerau, der Fachberater des THW und Vertreter der Energieversorger. Nach Abschluss er Löscharbeiten können die Bewohner der angrenzenden Häuser wieder in ihre Wohnungen zurück. Brandursache und Schadenshöhe sind jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zu Beidem können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden.

Polizeipräsidium Südhessen