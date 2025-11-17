SCHIRACH SCHOCKT MIT AFD-THESE

Er gilt als moralische Instanz, Bestsellerautor, Jurist und Enkel eines NS-Funktionärs – doch nun sorgt Ferdinand von Schirach mit einem bemerkenswerten Statement für heftige Diskussionen: Ein Verbot der AfD hält er für „zutiefst undemokratisch“. Ausgerechnet von Schirach, der sich selbst als Gegner der Partei positioniert, lehnt diesen Schritt mit deutlichen Worten ab. Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch wirkt, entpuppt sich auf den zweiten als ein Frontalangriff auf politische Bequemlichkeit – und eine schallende Ohrfeige für jene, die glauben, man könne Demokratie mit juristischen Abkürzungen retten.

In der ARD-Sendung mit Caren Miosga analysierte der Jurist das Verfassungsschutz-Gutachten von 2024, das als mögliche Grundlage für ein AfD-Verbot gelten soll – und ließ kein gutes Haar daran. Von Schirach nannte das völkisch aufgeladene Vokabular und die verbalen Entgleisungen der Partei „blödes Zeug“, das zwar erschrecke, aber nicht ausreiche, um von einem echten Angriff auf die Verfassung zu sprechen. Seine Einschätzung ist nicht naiv, sondern juristisch präzise – und bringt all jene ins Grübeln, die ein Verbot als alternativlose Lösung betrachten. Denn die eigentliche Gefahr, so von Schirach, liege nicht in der Existenz der AfD – sondern im politischen Versagen, ihr glaubwürdige Alternativen entgegenzusetzen.

Mit seinem Statement stellt sich von Schirach bewusst gegen den Trend, politische Gegner zu dämonisieren, statt sie argumentativ zu stellen. Er warnt vor der Illusion, man könne eine wachsende Wählerschaft einfach zum Schweigen bringen, indem man die Partei ihrer Stimme beraubt. Das Verbot wäre laut ihm nichts anderes als ein Eingeständnis der eigenen politischen Bankrotterklärung. Wer Demokratie ernst meine, müsse sie aushalten – auch im Streit, auch im Widerspruch. Diese Haltung provoziert – und ist doch ein Weckruf: Wer autoritäre Tendenzen verhindern will, darf nicht selbst autoritäre Mittel anwenden. Doch genau darauf steuert das politische Klima derzeit zu – und Schirach bleibt einer der wenigen, der es wagt, das offen auszusprechen.