„Schlaflose Nächte in Borna! Bürger kämpfen gegen Windrad-Irrsinn“

Borna – Die geplanten neuen Windkraftanlagen bei Borna sorgen für massiven Unmut. Anwohner schlagen Alarm: Sie befürchten nicht nur Lärm- und Schattenbelästigungen, sondern auch gesundheitliche Folgen. „Es ist schwer, einzuschlafen“, klagen die Menschen, die bereits jetzt die bestehenden Anlagen als störend empfinden. Ein Kampf, der das Dorf spaltet und nun immer größere Wellen schlägt.

Bürgerinitiative im Aufwind

Was als leise Sorge begann, hat sich zu einem organisierten Widerstand entwickelt. Eine Bürgerinitiative formiert sich und mobilisiert die Einwohner. Bei Informationsveranstaltungen, die teilweise unter Ausschluss der Presse stattfanden, wurden die Sorgen der Menschen diskutiert. Die Gegner des Projekts warnen vor sinkenden Grundstückspreisen und einer Zerstörung des Landschaftsbildes.

Politik zwischen den Stühlen

Die lokale Politik steht vor einem Dilemma. Einerseits will man die Ziele der Energiewende vorantreiben, andererseits sieht man sich mit dem massiven Widerstand der Bevölkerung konfrontiert. Ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte, man nehme die Sorgen der Bürger sehr ernst und suche nach einem Kompromiss. Doch die Bürgerinitiative macht klar: Ein Kompromiss ist nicht verhandelbar. „Wir wollen keine weiteren Windräder“, heißt es unmissverständlich. Die Fronten sind verhärtet, und eine schnelle Lösung scheint nicht in Sicht.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Widerstand in Borna die Pläne für den Ausbau der Windkraft stoppen kann. Eines ist jedoch jetzt schon klar: Der Kampf um die Windräder hat die Gemüter in Borna ordentlich erhitzt.