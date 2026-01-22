SCHLAMM-FLUT DES TODES! CAMPING-TRAUM WIRD ZUR HÖLLE

Ein friedlicher Urlaub endet im Albtraum. Nach sintflutartigem Regen reißt ein Erdrutsch alles mit sich, was sich ihm in den Weg stellt. Schlamm, Geröll und zerstörte Erde wälzen sich über einen beliebten Campingplatz und begraben Wohnwagen, Autos und Hoffnungen. Wo eben noch gelacht wurde, herrscht plötzlich Angst, Chaos und Stille. Menschen rennen, schreien, suchen Schutz, während die Natur erbarmungslos zuschlägt.

Der Horror ereignet sich in Mount Maunganui, einem sonst idyllischen Ort, der für Erholung und Meeresbrise steht. Doch der Starkregen verwandelt den Hang in eine tödliche Lawine. Fahrzeuge werden verschoben wie Spielzeug, Campingzelte verschwinden unter brauner Masse. Einsatzkräfte kämpfen sich durch knietiefen Schlamm, rufen Namen, graben mit bloßen Händen und hoffen auf Zeichen von Leben.

Die Angst um Vermisste lähmt die Region. Berichten zufolge fehlt auch ein Kind. Angehörige warten verzweifelt, während jede Minute zählt. Die Frage steht im Raum, ob Warnungen zu spät kamen und ob der Platz hätte geräumt werden müssen. Zurück bleibt ein Bild der Verwüstung – und die bittere Erkenntnis, dass ein Moment genügt, um ein Urlaubsparadies in ein Trümmerfeld zu verwandeln.

