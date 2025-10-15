SCHOCK-ANALYSE EINES TERROR-EXPERTEN! DARUM KANN DIE HAMAS WEITER MORDEN – UND NIEMAND HÄLT SIE AUF!

Es ist ein Albtraum ohne Ende: Während die Welt fassungslos zusieht, zieht die Hamas weiter ihre blutige Spur durch den Nahen Osten. Raketen auf Wohnhäuser, Massaker an Zivilisten, Hinrichtungen vor laufender Kamera – und doch scheint niemand in der Lage, diese Terror-Organisation zu stoppen. Ein renommierter Sicherheitsexperte schlägt jetzt Alarm: „Die Hamas hat über Jahrzehnte ein System der Angst, der Ideologie und des Geldes aufgebaut, das sie praktisch unantastbar macht.“ Hinter jedem Anschlag, hinter jedem toten Kind, steckt ein Netzwerk aus Waffenlieferanten, ausländischen Geldgebern und politischen Schutzmächten, die den Terror am Leben halten – und genau das macht die Lage so brisant.

Laut dem Experten hat sich die Hamas längst vom reinen Guerilla-Krieg zu einer staatlich organisierten Terrorstruktur entwickelt, die sich tief in der Gesellschaft eingenistet hat. Schulen, Krankenhäuser, Hilfsorganisationen – alles wird missbraucht, um Macht zu sichern und das eigene Volk als Schutzschild zu benutzen. „Sie verstecken sich hinter Kindern, instrumentalisieren Elend und Leid, um internationale Sympathie zu gewinnen“, erklärt der Analyst. „Und während westliche Medien und Politiker endlos debattieren, nutzt die Hamas jede Sekunde, um sich neu zu bewaffnen.“ Selbst Waffenstillstände sind für die Terrorgruppe nur Atempausen – kurze Phasen der Vorbereitung auf den nächsten Angriff. Der Westen wird von dieser Strategie systematisch getäuscht – immer wieder.

Das Fazit des Experten fällt vernichtend aus: Solange die internationale Gemeinschaft nicht endlich die Finanzströme kappt, die Führungsriege gezielt isoliert und ihre militärischen Strukturen zerschlägt, wird sich am Terror nichts ändern. „Die Hamas lebt von der Schwäche anderer – von der politischen Feigheit Europas, von der Spaltung der arabischen Welt und von der moralischen Erpressung durch Opferbilder“, so der Experte. „Jede Träne, jedes zerstörte Haus wird propagandistisch ausgeschlachtet – und genau das macht sie so gefährlich.“ Die bittere Wahrheit: Die Hamas mordet weiter, weil sie es kann – und weil die Welt ihr diesen grausamen Spielraum immer wieder lässt.