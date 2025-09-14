SCHOCK AUF SEE! MANN SPRINGT MIT RUCKSACK VOLLER BARGELD VOM KREUZFAHRTSCHIFF – ANGST VORM ZOLL WIRD IHM ZUM VERHÄNGNIS!

Puerto Rico (USA) Ein unglaubliches Drama spielte sich an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffs im Mittelmeer ab: Ein Passagier sprang mitten in der Nacht mit einem prall gefüllten Rucksack voller Bargeld über Bord – offenbar aus purer Panik vor einer bevorstehenden Zollkontrolle! Der Mann, ein etwa 50-jähriger Deutscher, hatte laut Augenzeugen „ein auffällig nervöses Verhalten“ an den Tag gelegt und soll kurz vor dem Anlegen des Schiffs in einem EU-Hafen überstürzt gehandelt haben. Crewmitglieder berichten, dass er mehrfach nach den „genauen Einreiseformalitäten“ gefragt und sich auffällig oft in der Nähe der Notausgänge aufgehalten habe. Wenige Stunden vor dem Anlegen kam es dann zur Eskalation: Der Mann schnappte sich seinen Rucksack – randvoll mit Bargeld in verschiedenen Währungen – und sprang bei voller Fahrt ins offene Meer. Die Reederei bestätigte inzwischen, dass sofortige Rettungsmaßnahmen eingeleitet wurden, darunter das Wenden des Schiffs und der Einsatz von Rettungsbooten und Hubschraubern. Von dem Mann fehlt bislang jedoch jede Spur. Der Rucksack wurde später leer und treibend im Wasser gefunden – von den Geldbündeln fehlt jede Spur! Sicherheitskreise vermuten, dass es sich um Schwarzgeld handeln könnte, das aus illegalen Geschäften stammt. Der Zoll und internationale Fahndungsbehörden haben die Ermittlungen aufgenommen. Passagiere stehen unter Schock: „Er war freundlich, aber wirkte sehr angespannt“, sagt eine Urlauberin aus Hamburg. Laut Experten ist es höchst ungewöhnlich, dass jemand so handelt – „es muss extreme Angst vor einer Entdeckung bestanden haben.“ Die Ermittler prüfen nun, ob der Mann bereits polizeibekannt ist oder mit einem internationalen Geldwäsche-Netzwerk in Verbindung steht. Ein ehemaliger Zollfahnder erklärt: „Solche Bargeldsummen nimmt niemand zum Vergnügen mit auf eine Kreuzfahrt – da geht es um etwas anderes.“ Die dramatischen Bilder der Nachtsichtkameras zeigen einen letzten Schatten, der in die dunkle Tiefe stürzt – dann verliert sich jede Spur. Die Behörden warnen derweil vor einem wachsenden Trend: Immer mehr Kriminelle nutzen Kreuzfahrten offenbar als Transportweg für Bargeld und Wertgegenstände. Der bizarre Sprung mit Millionenverdacht könnte der Anfang eines noch größeren Skandals sein.