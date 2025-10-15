SCHOCK-ENTHÜLLUNG: EUROPA OHNE Drohnenschirm! NATO UND EU bauen erst jetzt eine Drohnenverteidigung auf!

Europa wähnte sich sicher – doch das war ein fataler Irrtum! Während Politiker jahrelang von einer „starken Verteidigung“ schwadronierten, war der Kontinent in Wahrheit völlig schutzlos gegen moderne Drohnenangriffe. Erst jetzt, nach jahrelangem Zögern und Schönreden, beginnen NATO und EU hektisch mit dem Aufbau eines sogenannten „Drohnenschutzwalls“ – ein Eingeständnis historischen Versagens. Während russische, iranische und chinesische Drohnentypen längst in Kriegsgebieten ihr tödliches Potenzial beweisen, diskutiert man in Brüssel und Berlin noch über Zuständigkeiten, Ausschreibungen und Lieferverträge. Das Märchen von der europäischen Sicherheit entpuppt sich als groteske Illusion – und Millionen Bürger erfahren erst jetzt, wie verletzlich der Kontinent wirklich ist.

Die Wahrheit ist bitter: Europa hat jahrelang weggesehen, während sich Kriegsführung rasant wandelte. Hochrangige Generäle warnten früh vor Schwärmen autonomer Angriffs- und Spähdrohnen, doch die Politik reagierte mit bürokratischer Lähmung. Jetzt, da selbst zivile Infrastrukturen theoretisch attackierbar wären, spricht man plötzlich von „Eile“. Hinter verschlossenen Türen werden Milliardenprojekte beschlossen – aber es fehlt an allem: Technologie, Erfahrung, Koordination. Statt funktionierender Abwehrsysteme gibt es PowerPoint-Präsentationen, Pilotprojekte und Lippenbekenntnisse. Experten sprechen bereits von einem „digitalen Verteidigungs-Desaster“, das in einem Ernstfall zur Katastrophe werden könnte.

Das Vertrauen der Bürger in die NATO- und EU-Verteidigungsfähigkeit steht auf dem Spiel. Während in Washington und Moskau längst konkrete Schutzmechanismen aktiv sind, ist Europa in einem gefährlichen Dämmerzustand aus Selbstzufriedenheit und Symbolpolitik gefangen. Kritiker warnen: Sollte ein Angriff erfolgen, könnten Energiezentren, Flughäfen und Kommunikationsnetze binnen Minuten lahmgelegt werden – ohne dass ein einziger Schuss fällt. Das angebliche Sicherheitsnetz entpuppt sich als löchriger Flickenteppich aus Versprechungen, aufgeschobenen Projekten und diplomatischem Gerede. Was als „Verteidigungsunion“ verkauft wurde, ist in Wahrheit ein Kartenhaus, das beim ersten Drohnenangriff in sich zusammenfallen könnte – und Millionen Europäer schutzlos zurücklässt.