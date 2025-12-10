Schock in den USA: Arzt tötet heimlich ungeborenes Baby!

Toledo – Er galt als Musterarzt mit blitzsauberem Ruf, charmant, intelligent und von Patienten geschätzt. Doch hinter dem freundlichen Lächeln verbarg sich offenbar ein dunkles Geheimnis. Hassan-James A., ein junger Chirurgie-Assistent, steht jetzt im Zentrum eines unfassbaren Skandals: In einer Nacht voller Schrecken soll er seiner Freundin unbemerkt Abtreibungspillen verabreicht haben – das ungeborene Baby überlebte nicht.

Was in ihrer Beziehung wirklich passierte, lässt derzeit ganz Amerika fassungslos zurück. Freunde des Paars beschreiben ihn als ehrgeizig und kontrollierend, sie als liebevoll und voller Vorfreude auf das gemeinsame Kind. Nun zeichnet sich ein Bild des Verrats ab, das selbst erfahrene Ermittler erschüttert. Im Netz explodieren Wut und Entsetzen über den „Engel im weißen Kittel“, der sich angeblich in einen eiskalten Täter verwandelte.

Während der Arzt schweigt und sein Anwalt von einem „Missverständnis“ spricht, trauert die junge Frau um das, was sie verloren hat – ein Leben, eine Zukunft, ein Versprechen. Die Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe, und in Toledo fragen sich alle: Wie konnte aus einem vertrauensvollen Mediziner ein Mann werden, der das Unfassbare tut?