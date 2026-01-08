SCHOCK NACH TRESOR-COUPJETZT SCHLAGEN DIE TELEFON-GAUNER ZU!

Gelsenkirchen steht unter Alarm! Nach dem spektakulären Einbruch in eine Sparkasse nutzen skrupellose Betrüger die Angst der Menschen schamlos aus. Die Polizei warnt eindringlich vor falschen Anrufen, die derzeit im gesamten Stadtgebiet kursieren. Unbekannte geben sich als Bankmitarbeiter oder Polizisten aus und spielen mit der Verunsicherung nach dem Mega-Coup, um an Geld, Wertsachen und sensible Informationen zu kommen.

Am Telefon wird Druck gemacht, mit dramatischen Geschichten vom Einbruch und angeblich drohenden weiteren Taten. Die Anrufer behaupten, Bargeld oder Schmuck müssten dringend „gesichert“ werden. Andere fragen gezielt nach persönlichen Daten, Konten oder Schließfächern. Die Masche ist perfide, der Ton überzeugend – doch die Polizei stellt klar: Echte Beamte würden niemals Wertgegenstände aus Wohnungen abholen oder am Telefon danach fragen.

Der Hintergrund der Warnung ist ein Einbruch, der Gelsenkirchen erschüttert hat. Die Täter bohrten sich in den Tresorraum der Sparkasse, knackten zahlreiche Schließfächer und verschwanden mit einer Beute in Millionenhöhe. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, doch die Polizei appelliert jetzt vor allem an die Bürger: Legen Sie bei solchen Anrufen sofort auf, geben Sie keine Daten preis und informieren Sie umgehend die echten Behörden. Denn nach dem großen Schlag im Tresor lauert nun die nächste Gefahr – direkt am Telefon.