Schock-Schüsse in Köln: Parkplatz vor Eventhalle wird zum Tatort

Sirenen heulen, Blaulicht flackert über die Fassaden, und der Parkplatz vor der Motorworld-Halle im Kölner Stadtteil Ossendorf verwandelt sich in wenigen Augenblicken von einer unscheinbaren Asphaltfläche in einen blutigen Tatort. Besucher der benachbarten Eventlocation werden plötzlich aus der heiteren Abendstimmung gerissen, als Schüsse fallen und zwei Männer schwer getroffen zu Boden gehen, während panische Rufe durch die Butzweilerstraße hallen. Wo kurz zuvor noch Anreiseverkehr, Smalltalk und Vorfreude auf ein Abendprogramm herrschten, liegen nun blutverschmierte Kleidung, zurückgelassene Taschen und Absperrbänder, die den Beginn einer langen Nacht für Polizei, Rettungsdienst und Anwohner markieren.

Zeugen berichten von einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, die sich innerhalb von Augenblicken hochschaukelt und schließlich in gezielten Schüssen eskaliert, während Unbeteiligte in Deckung gehen oder in blinder Angst fliehen. Einsatzkräfte rücken mit einem Großaufgebot an, sperren weite Bereiche um die Motorworld ab, sichern Spuren und versuchen inmitten des Chaos, die Übersicht zu behalten, während Spezialisten die Tatortarbeit aufnehmen. Der Abend, der für viele nur ein unbeschwerter Besuch einer Veranstaltung sein sollte, endet in Notoperationen, Vernehmungen und Angst, dass bewaffnete Auseinandersetzungen nun auch vor bekannten Eventhallen zur brutalen Realität werden.

Die Schießerei trifft Köln ins Mark, weil sie zeigt, wie schnell Gewalt aus dem Nichts über öffentliche Orte hereinbrechen kann, an denen sich eigentlich Familien, Freunde und Kollegen treffen, um gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Die Motorworld-Halle, sonst ein Symbol für Events, Oldtimer-Glanz und Erlebnisgastronomie, steht plötzlich als Synonym für einen Ort, an dem schwelende Konflikte mit Waffen ausgetragen werden und Unschuldige nur durch Zufall nicht noch stärker in Mitleidenschaft gezogen werden. Zurück bleibt eine Stadt, die sich fragt, wie sicher ihre Veranstaltungsorte noch sind, und ein mulmiges Gefühl bei allen, die künftig abends in Ossendorf parken – in der Erinnerung an jene Nacht, in der aus einem Parkplatz ein Schauplatz roher Gewalt wurde.