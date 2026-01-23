SCHOCKER IM KRANKENHAUS! Leichenficker aus Bünde missbraucht Tote – Klinik in Aufruhr!

Bünde (NRW) – Grausamer Skandal erschüttert das Lukas-Krankenhaus in Bünde nördlich von Bielefeld! Ein 39-jähriger Hilfsarbeiter, ein Deutscher, soll sich an hilflosen Leichen vergangen haben – sexuelle Handlungen an den kalten Körpern eines Mannes und einer Frau! Der widerliche Kerl war bis Ende Juni dort als Putzmann im Pathologie-Bereich tätig, wo die Verstorbenen aufgebahrt werden. Spuren der Unzucht wurden entdeckt, Berichte von verrutschter Kleidung und verschobenen Leichen weckten den Horror-Alarm. Das Krankenhaus erstattete sofort Anzeige – die Patientenverwandten sind fassungslos!

Mitte Juni und Ende Dezember 2025 soll der Leichen-Schänder zugeschlagen haben, mitten in der heiligen Stille der Pathologie. Die Auffindesituation der Leichen schrie förmlich nach der perversen Tat: Spuren von Missbrauch, alles deutet auf den 39-Jährigen hin! Polizei und Staatsanwaltschaft jagten den Verdächtigen, durchsuchten am Mittwoch seine Bude und schnappten sich Festplatten und Speicherstäbe. Der Typ musste Speichel abgeben – jetzt laufen die DNA-Tests auf Hochtouren. Radio Herford berichtete von unheimlichen Hinweisen: Tote lagen plötzlich falsch, Kleidung war manipuliert – ein Albtraum für alle Beteiligten!

Nekrophilie ist kein eigener Straftatbestand, doch der Vorwurf knallt hart: Störung der Totenruhe nach Paragraf 168 StGB! Bis zu drei Jahre Knast drohen dem Scheusal für diese Attacken gegen die Würde der Toten und das Pietätsgefühl der Lebenden. Kein sexueller Missbrauch, weil die Opfer schon tot waren – aber das macht den Ekel nicht kleiner! Die Ermittler graben tiefer, die Öffentlichkeit ekelt sich: Wie viele Leichen hat dieser Perverse noch geschändet? Das Krankenhaus ringt mit dem Schock, die Justiz muss hart durchgreifen!

