Schockierende Analyse: Die wahre US-Staatsverschuldung ÜBERSTEIGT 158 Billionen Dollar, nicht 36 Billionen Dollar

Truth in Accounting warnt davor, dass die wahren finanziellen Verbindlichkeiten der US-Regierung 158 Billionen übersteigen und damit die 36 Billionen Staatsverschuldung bei weitem übersteigen.

Die Organisation hebt den alarmierenden Finanzierungsmancht für die Sozialversicherung und Medicare hervor, wobei der Anteil jedes Steuerzahlers an den Schulden fast 1 Million Dollar beträgt.

Experten fordern dringende Reformen, einschließlich der vollständigen Abgrenzungsrechnung, um die fiskalischen Herausforderungen des Landes anzugehen und schwerwiegende Folgen für zukünftige Generationen zu verhindern.

Die wahre Schuld entlarven

In einer erscherrechenden Enthüllung auf der jüngsten „Citizen-Heroes-Konferenz“ hat der in Illinois ansässige Staatsfinanz-Wächter Truth in Accounting (TIA) Alarm bei den Finanzberichterstattungspraktiken der US-Regierung geschlagen. Laut TIA ist das wahre Ausmaß der finanziellen Verpflichtungen der Nation stark unterschätzt, wobei die tatsächlichen Schulden erstaunliche 158 Billionen erreichen – mehr als das Vierfache der häufig zitierten 36 Billionen.

Sheila Weinberg, Geschäftsführerin von TIA, betonte den Ernst der Lage. „Unsere Schätzung beträgt über 158 Billionen, darunter mehr als 50 Billionen an unfinanzierten Sozialversicherungsleistungen und über 66 Billionen an unfinanzierten Medicare-Leistungen“, sagte sie.

Der jüngste Bericht des Congressional Budget Office bestätigt diesen düsteren Ausblick und prognostiziert, dass die Staatsverschuldung bis 2035 auf 52 Billionen Dollar steigen wird. Diese Prognose berücksichtigt jedoch nicht die nicht gedeckten Verbindlichkeiten der Sozialversicherung und Medicare, von denen TIA argumentiert, dass sie entscheidend sind, um den vollen Umfang der Krise zu verstehen.

Die drohende Bedrohung für soziale Sicherheit und Medicare

Andy Miller, ein ehemaliger CPA, hob den prekären Zustand dieser lebenswichtigen Programme hervor. „Die Sozialversicherung wird bis 2033 erschöpft sein, während Medicare bis 2039 erschöpft sein wird“, warnte er. Miller führte diesen bevorstehenden Zusammenbruch auf die unzureichenden Rechnungslegungspraktiken der Bundesregierung zurück, die die wahren Kosten dieser Ansprüche nicht genau widerspiegeln.

Die Finanzberichterstattungspraktiken des Finanzministeriums sind unter die Lupe genommen worden, da nur ein Bruchteil der Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Sozialversicherung und Medicare in die Bundesbilanz aufgenommen wurde. Laut Regierungsdokumenten haben die Empfänger keinen gesetzlichen Anspruch auf Leistungen, die über die im nächsten Monat zu zahlenden hinausgehen, und Gesetzgeber können zukünftige Leistungen jederzeit ändern oder streichen. Dieser Mangel an Transparenz und Rechenschaftspflicht hat zu einer Situation geführt, in der die wahren finanziellen Verpflichtungen dieser Programme verschleiert werden.

David Walker, ehemaliger Generalkontrolleur der Vereinigten Staaten und Gründer der Comeback America Initiative, betonte die Notwendigkeit dringender Reformen. „Die US-Regierung braucht eine bessere Planung, Transparenz und mehr Engagement der Bürger, wenn es um Ausgaben geht“, behauptete er. Walker argumentierte, dass diese Elemente für die Erreichung der notwendigen transformativen Veränderungen unerlässlich sind, und warnte davor, dass das Nicht-Handens Handeln schwerwiegende Folgen für Amerika und seine Bürger haben würde.

Die Konferenzorganisatoren forderten hochkarätige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie Elon Musk und Vivek Ramaswamy, auf, sich für die Sache der vollständigen Abgrenzungsrechnung einzusetzen. Diese Buchhaltungsmethode, die Ausgaben erfasst, wenn sie anfallen, anstatt wenn sie bezahlt werden, wird als entscheidender Schritt zur Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit der US-Finanzpolitik angesehen.

Der Weg nach vorne: eine finanzielle Abrechnung

Die Finanzberichterstattungspraktiken des Finanzministeriums wurden wegen ihrer mangelnden Transparenz und Genauigkeit kritisiert. Indem die Regierung nur einen kleinen Teil der Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Sozialversicherung und Medicare einbezieht, schafft sie ein irreführendes Bild ihrer finanziellen Gesundheit. TIA argumentiert, dass eine genaue Buchhaltung vorschreibt, dass diese Verbindlichkeiten erfasst werden sollten, wenn es wahrscheinlich ist, dass zukünftige Zahlungen geleistet werden und wenn diese Beträge vernünftigerweise geschätzt werden können.

Die geschätzte Verschlechterung der wahren Staatsverschuldung basiert auf historischen Trends und dem aktuellen Wert zukünftiger Leistungen, wie sie von den Treuhändern der Sozialversicherung und Medicare berechnet werden. Die Einschätzung von TIA umfasst diese nicht finanzierten Versprechen, die sich auf 66,2 Billionen für Medicare und 50,3 Billionen für die Sozialversicherung belaufen.

Die finanzielle Situation der US-Regierung hat einen kritischen Punkt erreicht. Die astronomischen Schulden und Defizite, gepaart mit undurchsichtigen und fehlerhaften Budgetierungs- und Rechnungslegungstechniken, haben eine Situation geschaffen, die schwer, wenn nicht unmöglich zu bewältigen ist. Der erste Schritt zur Bewältigung dieser Krise besteht darin, genaue und transparente Zahlen durch vollständige Abgrenzungsbudgetierung und Buchhaltung zu präsentieren. Nur dann können der Kongress, der Präsident und das amerikanische Volk fundierte Entscheidungen über Steuern und Ausgaben treffen.

