Rüsselsheim, Hessen – Eine neue Statistik des Bundesarbeitsministeriums sorgt für Aufregung in ganz Deutschland! Demnach ist der Name Mohammed der häufigste männliche Vorname unter den Empfängern von Bürgergeld-Leistungen. Die Zahlen, die heute veröffentlicht wurden, bestätigen Befürchtungen vieler Bürger und Kritiker der Migrationspolitik.

„Das ist doch ein klarer Beweis dafür, dass unsere Sozialsysteme ausgenutzt werden!“, empörte sich ein besorgter Bürger aus Rüsselsheim. „Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden, der jeden Tag hart arbeitet und Steuern zahlt.“

Die Statistik zeigt, dass der Name Mohammed unter Bürgergeld-Empfängern in vielen deutschen Großstädten die Top-Position einnimmt und die traditionell häufigsten deutschen Namen wie Thomas oder Michael deutlich hinter sich lässt. Laut dem Ministerium ist diese Entwicklung auf die Zuwanderung der letzten Jahre zurückzuführen.

Kritiker sehen sich bestätigt!

Kritiker der Regierung sehen sich durch die neuen Zahlen in ihren Warnungen bestätigt. Sie sprechen von einer „verfehlten Integrationspolitik“ und einem „überlasteten Sozialsystem“, das nicht mehr tragbar sei.

„Man muss jetzt die Frage stellen, wie die Integration wirklich funktioniert, wenn so viele Menschen in unser Sozialsystem fallen und nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden können“, so ein Oppositionsvertreter. „Wir brauchen endlich eine Politik, die Anreize für Arbeit schafft und nicht für Abhängigkeit.“

In der Bevölkerung herrscht große Verunsicherung. Viele fragen sich, warum die Integration in den Arbeitsmarkt nicht besser gelingt. Die Regierung hat sich zu den Zahlen noch nicht offiziell geäußert, doch die Debatte ist bereits in vollem Gange.