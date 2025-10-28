SCHÖNE FASSADEN, DRECKIGE POLITIK? – STREIT UM STADTBILD ENTFLAMMT TV-TALK!

Im ntv-Talk ging es heiß her: Der Zustand deutscher Städte wurde zur Zündschnur für eine hitzige Debatte über Politik, Wohlstand und Verwahrlosung. Besonders brisant: Die Aussage, dass es dort, wo Grünen-Wähler wohnen, „noch nett aussieht“. Zwischen sanierter Altbauidylle, begrünten Innenhöfen und Fahrradstraßen auf der einen – und vermüllten Straßen, Bauruinen und sozialen Brennpunkten auf der anderen Seite – scheint sich eine neue Frontlinie im gesellschaftlichen Kulturkampf abzuzeichnen.

Die Aussage, scheinbar harmlos formuliert, sorgte für Empörung: Ist das Stadtbild etwa ein Spiegel der Wählerklientel? Kritiker werfen den Grünen vor, sich mit „gutmenschlichem Glanzlack“ zu umgeben, während die Folgen ihrer Politik – Wohnungsnot, Gentrifizierung, sozialer Druck – ganze Viertel abwerten. Es hagelt Vorwürfe: Die einen sanieren, die anderen verfallen. Der Eindruck: Wo progressive Ideale blühen, scheint vor allem das eigene Umfeld gepflegt – der Rest darf verkommen.

Die Diskussion wirft ein grelles Licht auf die wachsende Spaltung im Land: Auf der einen Seite urbane Wohlstandszonen, geprägt von Akademikern, Klimapolitik und grünem Image – auf der anderen Seite vernachlässigte Randlagen, soziale Härte und politische Entfremdung. Was als Talkrunde begann, endete in einer Grundsatzfrage: Wem gehört die Stadt? Und noch drängender: Wer wird in Zukunft überhaupt noch mitreden dürfen, wenn ganze Viertel den Anschluss verlieren?