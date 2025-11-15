SCHOKO-SCHOCK! PREISSALVE ZERSCHLÄGT WEIHNACHTSLAUNE!

Der Süßwarenhandel schlägt Alarm: Pünktlich zur festlichen Jahreszeit droht der bittere Rückschlag für alle Schoko-Liebhaber. Bei den Herstellern brennt die Hütte – und so bläst eine Preiserhöhungswelle quer durch die Traditionsmarken und Supermarktregale. Händler sprechen von einer besorgniserregenden Entwicklung und fürchten den Zorn der Verbraucher, denen ein teures Fest mit leeren Tellern winkt. Gerade jetzt, wo Schokolade zur Adventszeit eigentlich Freude bringen sollte, bricht sich Enttäuschung Bahn – und das auf ganzer Linie.​

Die Ursachen sind vielschichtig: Immer höhere Produktionskosten, teure Energie, gestiegene Löhne und die teure Rohstoffbeschaffung wirken zusammen wie ein Preistreiber-Turbo. Die Hersteller zeigen auf globale Märkte, auf Bedingungen in Anbauländern und auf gestresste Lieferketten – doch im Endeffekt landet die Rechnung beim Konsumenten, der zur Kasse gebeten wird wie nie zuvor. Viele Familien blicken fassungslos in die Regale, wo Weihnachtsmänner, Pralinen und Adventskalender zu Luxusprodukten mutieren. Sparen statt genießen lautet das neue Motto, während das festliche Ausnahmegefühl von Kalkulation und Kalkül verdrängt wird.​

Die Händler versuchen, mit Sonderangeboten und Rabattaktionen gegenzusteuern, doch schnell wird klar: Die goldenen Zeiten der günstigen Nascherei sind vorbei. Experten prophezeien eine anhaltend hohe Belastung – und warnen, dass ein Teil der Schokofreude unwiederbringlich verloren gehen könnte. Trotz Protesten von Verbraucherschützern und verzweifelter Schnäppchenjagd steht fest: Wenn Schokolade zum Luxusgut wird, verliert das Weihnachtsfest einen seiner süßesten Sterne und hinterlässt einen schalen Nachgeschmack – weit über die festlichen Tage hinaus.​