Schüsse, Angst und Schweigen in Berlin

Berlin versinkt im Sumpf der Gewalt. Immer mehr Geschäftsleute blicken nervös zur Tür, wenn die Dunkelheit hereinbricht. Besonders in bestimmten Kiezen herrscht blanke Furcht: Ladenbesitzer berichten von Einschüssen in Fensterscheiben, zerstörten Fahrzeugen und Drohungen, die nicht nur Geld, sondern auch ihr Leben fordern. Hinter der scheinbaren Normalität aus Straßenverkehr und Alltagsgesprächen lauert ein System der Einschüchterung, das sich längst in die Seele der Stadt gefressen hat. Wer sich weigert zu zahlen, wird zur Warnung für die anderen – so raunen es Betroffene, die kaum noch Vertrauen in den Schutz der Behörden haben.

Die Opfer sind oft Menschen, die sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben. Viele stammen aus der türkischen Community und wollten einfach nur ehrlich arbeiten, eine Fahrschule, ein Restaurant oder einen kleinen Laden führen. Nun steht über ihren Türen die Angst wie ein unsichtbarer Schatten. Ein ehemaliger Politiker spricht offen über kriminelle Strukturen, die hinter diesen Attacken stecken sollen, doch die Ermittlungen verlaufen zäh. Während die Einschüchterung ihren Lauf nimmt, wächst das Gefühl, dass die Hauptstadt den Kampf gegen solche Netzwerke längst verloren hat. Niemand wagt es, laut über Namen zu sprechen – zu groß ist die Furcht vor der nächsten Kugel.

Berlin wird so zum Sinnbild einer Stadt, die ihr Gleichgewicht verliert. Zwischen Ohnmacht und Aggression, zwischen Opferrolle und dem verzweifelten Versuch, weiterzumachen, wächst ein Klima, das kaum mehr mit Rechtsstaat zu tun hat. Viele Berliner erzählen inzwischen, sie fühlten sich wie in einem Revier, in dem nur noch das Gesetz der Straße gilt. Und während irgendwo in der Stadt neue Einschüsse knallen, bleibt die Frage offen: Wer schützt eigentlich die, die einfach nur friedlich leben wollen?

