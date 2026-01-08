SCHÜSSE DER ANGST BEI TRAUERFEIER

Salt Lake City steht unter Schock! Vor einem Kirchengebäude der Mormonen fallen plötzlich Schüsse, während drinnen Menschen Abschied nehmen. Auf dem Parkplatz eskaliert ein Streit, Augenzeugen hören Knall um Knall, Panik bricht aus. Die Polizei rückt eilig an, sperrt das Gelände weiträumig ab. Noch während die Trauerfeier läuft, verwandelt sich der Ort der Stille in eine Szene des Grauens.

Zwei Menschen verlieren bei dem Blutbad ihr Leben, weitere Opfer kämpfen um ihr Überleben. Mehrere Verletzte liegen in kritischem Zustand, andere werden medizinisch versorgt, ihr Zustand bleibt unklar. Sirenen heulen, Einsatzkräfte versuchen die Lage zu sichern, während Angehörige fassungslos warten. Wer die Opfer sind und warum der Streit so brutal endete, ist bislang völlig offen.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizei fahndet mit Hochdruck und prüft, ob ein einzelner Schütze oder mehrere Angreifer beteiligt waren. Ermittler sichern Spuren, befragen Zeugen und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Über Motive, Hintergründe und mögliche Beziehungen zwischen Opfern und Tätern gibt es noch keine Erkenntnisse. Zurück bleibt ein Ort der Trauer, an dem das Entsetzen alles überschattet.