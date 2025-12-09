Schüsse in Lünen: Blut-Drama auf offener Straße!

Lünen steht unter Schock! Am späten Abend fällt auf einer belebten Straße plötzlich ein Schuss, ein Mann bricht schwer verletzt zusammen. Passanten alarmieren sofort die Polizei, die mit zahlreichen Einsatzkräften anrückt. Während Sanitäter um das Leben des Mannes kämpfen, beginnt der Täter eine waghalsige Flucht in die Dunkelheit.

Die Ermittler sichern Spuren im Schein greller Blaulichter, Absperrbänder flattern im Wind, neugierige Anwohner beobachten das Geschehen aus sicherer Entfernung. Noch in der Nacht läuft die Fahndung auf Hochtouren, die Hinweise aus der Bevölkerung werden ausgewertet. Die Tat sorgt für Unruhe – niemand fühlt sich mehr wirklich sicher in der Stadt.

Was genau hinter dem mutmaßlichen Angriff steckt, darüber schweigt die Polizei bislang. War es ein Streit, eine gezielte Attacke oder ein unheimlicher Zufall? Sicher ist nur: Dieses Blut-Drama von Lünen wird der Stadt noch lange im Gedächtnis bleiben.