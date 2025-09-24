SCHÜTZEN-HORROR BEI US-EINWANDERUNGSBEHÖRDE! TODESSCHÜTZE ERSCHIESST MENSCHEN BEI ICE-AUSSENSTELLE – DANN SUICID AUF DEM DACH!

Dallas – Blutige Tat in den frühen Morgenstunden: Bei einem gezielten Schusswaffenangriff auf eine Außenstelle der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Dallas hat ein Schütze am Mittwoch mindestens eine Person getötet und mehrere weitere verletzt, bevor er sich selbst richtete. Die Tragödie spielt sich in einem ohnehin aufgeheizten politischen Klima ab – nun ist das Land erneut erschüttert. Der mutmaßliche Täter wurde tot auf dem Dach eines benachbarten Gebäudes gefunden, wie die Polizei bestätigte. Laut ersten Informationen handelt es sich möglicherweise um einen ausgebildeten Scharfschützen, der offenbar gezielt aus großer Distanz das Feuer auf das Gelände der Bundesbehörde eröffnete. ICE-Chef Todd Lyons erklärte gegenüber CNN: „Die Sicherheitslage war angespannt – der Täter hatte sich auf dem Dach einer gegenüberliegenden Backsteinstruktur mit hoher Umzäunung postiert. Seine Position deutet auf taktisches Wissen und militärische Erfahrung hin.“ Auf einem Foto, das von Augenzeugen aufgenommen wurde, sind zwei bewaffnete Personen in Militärkleidung auf einem Dach zu sehen, mit einer wehenden US-Flagge im Hintergrund – ein Bild, das weltweit für Entsetzen sorgt. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass es sich bei den beiden Sichtungen um Einsatzkräfte handelte, die im Zuge der Evakuierung auf dem Dach positioniert wurden – der Schütze selbst handelte laut Ermittlern allein. Nach bisherigem Kenntnisstand schoss der Täter gegen 8 Uhr morgens gezielt auf die ICE-Außenstelle. Eine Person wurde dabei tödlich getroffen, mindestens zwei weitere erlitten Schussverletzungenund wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Behörden gaben bekannt, dass unter den Verletzten keine ICE-Mitarbeiter seien – jedoch sollen mindestens zwei der Opfer Personen gewesen sein, die in Gewahrsam der Einwanderungsbehörde standen. Das Motiv des Angreifers ist bislang unklar, doch das FBI und das Heimatschutzministerium haben die Ermittlungen übernommen. Ministerin für innere Sicherheit Kristi Noem erklärte auf X, es gebe mehrere Opfer und bestätigte den Tod des Täters. Vizepräsident J. D. Vance verurteilte den Anschlag scharf und sprach von „obsessiven Angriffen auf Strafverfolgungsbehörden“ – insbesondere auf die ICE, die in der US-amerikanischen Politik seit Jahren im Kreuzfeuer zwischen Abschiebungskritik und Grenzsicherung steht. „Ich bete für alle, die bei diesem Angriff verletzt wurden, und für ihre Familien“, schrieb Vance weiter. Auch in den Reihen der Republikaner und Demokraten wächst die Sorge, dass sich die gewalttätigen Spannungen rund um die Einwanderungsdebatte weiter verschärfen könnten. Die ICE-Einrichtung bleibt bis auf Weiteres geschlossen, die Sicherheitsvorkehrungen rund um andere Bundesgebäude im ganzen Land wurden verschärft. Die Bevölkerung in Dallas steht unter Schock, Schulen im Umkreis wurden zeitweise abgeriegelt, Angestellte der Behörde mussten in Sicherheit gebracht werden. Ermittler durchsuchten am Nachmittag die Wohnung des Täters, Hinweise auf ein Bekennerschreiben oder extremistisches Material wurden bislang nicht bestätigt. Klar ist: Der Angriff war gezielt, kaltblütig und mit voller Tötungsabsicht ausgeführt. Amerika ist erneut mit einer tödlichen Attacke auf seine Sicherheitskräfte konfrontiert – und die Debatte um Waffen, Hass und politische Eskalation nimmt neue, gefährliche Dimensionen an.