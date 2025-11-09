„SCHUHBECK-SHOW SCHMECKT KÄFER NICHT – VIDEOGRUSS SORGT FÜR BITTEREN BEIGESCHMACK“

Rückkehr auf der Leinwand – ausgerechnet jetzt

München – Er war weg vom Fenster, nun taucht er plötzlich wieder auf – zumindest digital. Alfons Schuhbeck, einst gefeierter Starkoch und später verurteilter Steuerbetrüger, ließ bei der Eröffnung der neuen Dinnershow „Hullis“ in München-Riem eine Videobotschaft abspielen. Mit freundlichen Worten und charmantem „Servus“ wandte er sich an Gäste und Veranstalter. Doch was für das Publikum überraschend und emotional wirkte, schlägt in der Münchner Gastro-Szene hohe Wellen. Denn Schuhbeck, derzeit krankheitsbedingt nicht in Haft, nutzte die Bühne – wenn auch nur virtuell – in einem Moment, der kaum brisanter sein könnte. Die Rückkehr ins Rampenlicht sorgt für massives Unverständnis.

Käfer kontert scharf – ein öffentlicher Affront

Gastro-König Michael Käfer, der selbst parallel zur „Hullis“-Premiere die Eröffnung des traditionsreichen „teatro“-Spiegelzelts in unmittelbarer Nähe verantwortete, reagiert verschnupft auf Schuhbecks medialen Gruß. Für ihn ist die Aktion nicht nur geschmacklos, sondern auch juristisch heikel. In einem Interview kritisiert Käfer deutlich: Ein verurteilter Steuerhinterzieher, der sich öffentlich in Szene setzt, sende fatale Signale – auch gegenüber der Justiz. Dabei schwingt mehr mit als nur juristische Sorge. Schuhbecks öffentliche Rückmeldung wird in der Branche als gezielter Seitenhieb gewertet – gegen alte Weggefährten, gegen neue Strukturen, gegen jene, die nach seinem Sturz neu aufgebaut haben. Käfers Reaktion zeigt: Die Wunden sind längst nicht verheilt.

Ein Schatten auf Münchens feiner Gastro-Welt

Was eigentlich ein Fest für Sinne und Kulinarik sein sollte, wird nun vom Schatten der Vergangenheit überlagert. Schuhbecks Einmischung wirkt wie ein Rückgriff auf alte Zeiten, verbunden mit dem Wunsch, wieder Teil des Geschehens zu sein – koste es, was es wolle. Doch seine Vergangenheit lässt sich nicht so leicht wegmoderieren. Statt Applaus gibt es kritische Stimmen, statt Bewunderung wächst das Unbehagen. In Münchens High-End-Gastronomie brodelt es – nicht wegen der Speisekarte, sondern wegen eines Mannes, der nicht loslassen kann. Ob dieser öffentliche Gruß die gewünschte Wirkung hatte oder doch nur neue Gräben aufreißt, bleibt offen. Klar ist: Die Gastro-Elite verzeiht nicht so schnell – schon gar nicht, wenn sie öffentlich brüskiert wird.