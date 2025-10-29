SCHULEN AM LIMIT! AUSLÄNDERANTEIL EXPLODIERT!

Lehrer schlagen Alarm – Klassenzimmer platzen aus allen Nähten

Deutschlands Schulsystem steht vor dem Kollaps: Der Ausländeranteil an deutschen Schulen ist auf ein historisches Rekordniveau gestiegen. In zahlreichen Großstädten liegt der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund inzwischen bei über 70 Prozent – Tendenz steigend. Lehrer berichten von dramatischen Zuständen: Überfüllte Klassen, massive Sprachbarrieren, kulturelle Spannungen und ein immer größer werdender Leistungsabstand. Die individuelle Förderungbleibt auf der Strecke, während die Integration in der Realität scheitert. Viele Pädagogen fühlen sich allein gelassen und sprechen von einer „tickenden Zeitbombe im Klassenzimmer“.

Politik in Schockstarre – Reformen? Fehlanzeige!

Obwohl die alarmierenden Zahlen seit Jahren bekannt sind, reagiert die Politik kaum. Statt gezielter Förderprogramme oder verbindlicher Sprachtests setzen Bildungsministerien auf Durchhalteparolen. Besonders brisant: In Brennpunktschulen fehlt es nicht nur an Personal und Ausstattung – es fehlt zunehmend an deutscher Unterrichtssprache. Immer mehr Eltern fühlen sich gezwungen, ihre Kinder in Privatschulen zu schicken oder den Wohnort zu wechseln. Der Vorwurf: Der Staat versagt bei seinem Bildungsauftrag – und gefährdet damit langfristig nicht nur die Schulbildung, sondern auch den sozialen Frieden.

Experten warnen vor gespaltenem Bildungssystem

Bildungsforscher sprechen längst von einer Zwei-Klassen-Schule, in der Herkunft und Sprache über den Erfolg entscheiden. Die zunehmende Überforderung der Schulen mit der Integrationsaufgabe untergräbt Chancengleichheit und Leistungsprinzip. Wenn jetzt nicht gegengesteuert wird, droht ein dauerhafter Abstieg des Bildungsniveaus in Deutschland. Die Regierung muss sich unangenehme Fragen stellen: Wie konnte es so weit kommen? Und warum wird seit Jahren tatenlos zugesehen, wie sich die Probleme zuspitzen? Die Geduld vieler Bürger ist am Ende – und der Ruf nach einem radikalen Kurswechsel wird lauter.