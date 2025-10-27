SCHUSSWAHN BEI DER BUNDESWEHR! 40 Kugeln fliegen bei Übung – Polizisten unter Feuer, Versagen wird verharmlost!

Es ist ein Vorfall, der fassungslos macht: Bei einer gemeinsamen Übung zwischen Bundeswehr und Polizei flogen plötzlich 40 Schüsse – und das in Richtung der Polizisten! Statt geordneter Zusammenarbeit endete das Manöver in einem sicherheitspolitischen Desaster, das nur durch pures Glück nicht in einer Katastrophe endete. Uniformierte Soldaten eröffneten im Rahmen der Übung das Feuer, angeblich durch eine „Verkettung unglücklicher Umstände“. Die offizielle Reaktion: verharmlosend, fast schon zynisch. Ein Sprecher erklärte: „Zum Glück hat niemand getroffen.“ Ein Satz, der angesichts der möglichen Konsequenzen wie ein Hohn klingt.

Sicherheitskreise sprechen hinter vorgehaltener Hand von einem „massiven Kontrollverlust“ und „eklatantem Ausbildungsversagen“. Dass es überhaupt zu einem solchen Schusswechsel kommen konnte, sei Ausdruck gravierender Mängel im Ablauf, in der Kommunikation – und im Verantwortungsbewusstsein. Die Polizisten, die völlig überrascht unter Beschuss gerieten, berichten von Panikmomenten und dem Gefühl, „in einem realen Gefecht“ zu stecken. Eine interne Untersuchung wurde eingeleitet – doch bereits jetzt befürchten Experten eine Vertuschung und das typische „Wegmoderieren“ durch politische Verantwortliche.

Der Vorfall wirft ein grelles Licht auf den Zustand der Bundeswehr – einer Armee, die in der Öffentlichkeit immer wieder mit Pannen, Skandalen und Ausrüstungsmängeln auffällt. Nun kommen auch noch lebensgefährliche Disziplinlosigkeit und Organisationsversagen hinzu. Die Politik schweigt weitgehend, Kritik wird abgebügelt, Verantwortlichkeiten verschleiert. Für viele Bürger ist das Maß voll: Eine Truppe, die bei einfachen Übungen zur Gefahr für die eigenen Partner wird, gefährdet nicht nur den Zusammenhalt der Sicherheitsbehörden – sondern das Vertrauen in die gesamte Einsatzbereitschaft deutscher Streitkräfte. Ein Fehltritt mit politischer Sprengkraft.