Schwarzer Van fährt über Fuß von 13-jährigem Mädchen und flüchtet: Hinweise erbeten!

Kassel-Wesertor:

Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 9:45 Uhr in der Josephstraße in Kassel ereignet hat, suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 13-jähriges Mädchen zu dieser Zeit auf dem Weg zur Schule die Straße überqueren, weshalb sie am Fahrbahnrand stand und wartete. Nach Angaben des Kindes war ein schwarzer Van, der aus Richtung Gartenstraße kam und in Richtung Franzgraben unterwegs war, über ihren linken Fuß gefahren. Das Mädchen gab bei der Polizei an, dass es anschließend durch Rufen auf sich aufmerksam machte, der Autofahrer aber einfach weiterfuhr. Die Mutter suchte mit der 13-Jährigen anschließend ein Krankenhaus auf, wo festgestellt wurde, dass ein Zeh am Fuß des Mädchens gebrochen war. Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll sich um einen schwarzen Van gehandelt haben, der von einem 40 bis 45 Jahre alten Mann gesteuert wurde, der einen Vollbart mit leichten Graustufen hatte.

Wer den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.





Polizeipräsidium Nordhessen