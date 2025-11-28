Schweizer Wut-Express – Zoff ums Bahngeschäft!

Der Streit um den umstrittenen Mega-Auftrag der Schweizerischen Bundesbahnen an Siemens spitzt sich zu – und die Nerven liegen blank. In Zürich brodelt es, in Bussnang kocht die Wut: Der Schweizer Zugbauer Stadler Rail fühlt sich übergangen, entehrt und betrogen. Im ganzen Land hagelt es Kritik, dass der Zuschlag an den deutschen Industriegiganten ging. Von wirtschaftlichem Patriotismus bleibt nichts übrig, stattdessen regieren Frust, Enttäuschung und die bittere Erkenntnis, dass heimische Qualität offenbar weniger zählt als politisches Kalkül und internationale Schlagkraft. Hinter den Türen der Chefetagen wird laut gemunkelt, man habe auf Teufel komm raus eine schnelle Entscheidung gesucht – egal, wie fair oder nachvollziehbar sie ist.

Für die stolzen Schweizer Bahner ist das eine Demütigung der besonderen Art. Jahrzehntelang galten Stadler-Züge als Vorzeigeprodukte: präzise, zuverlässig, Teil einer Industrie, die weit über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung genießt. Nun aber bricht dieses Selbstverständnis wie ein morsches Gleis unter der Last der Empörung zusammen. Dass das eigene Angebot im Bewertungsverfahren sogar besser abgeschnitten haben soll, sorgt für zusätzlichen Unmut. Die Verantwortlichen bei Stadler sprechen von Ungereimtheiten, manche gar von einem Skandal, der das Vertrauen in öffentliche Ausschreibungen dauerhaft erschüttern könnte. Der Ruf nach Gerechtigkeit ist laut – und könnte die Gerichte auf Monate beschäftigen.

Während Siemens den Sekt kaltstellt und in luxuriösen Büros auf neue Prestigeprojekte zielt, steht in der Schweiz ein Sturm der Entrüstung bevor. Bürger, Arbeitnehmer und Branchenkenner stellen sich die Frage, ob die SBB noch im Dienst des Landes handeln oder längst nach fremden Interessen tanzen. Besonders bitter: Ausgerechnet auf den Strecken, die einst als Paradebeispiel schweizerischer Ingenieurskunst galten, sollen bald die Züge aus Deutschland dominieren. Ein Symbol für die Entfremdung zwischen Tradition und Modernisierung – und ein Weckruf an alle, die glauben, man könne Heimatstolz einfach aus den Fahrplänen streichen.