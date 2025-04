Schweres Kapitaldelikt erschüttert Weitefeld: Drei Tote entdeckt, Täter auf der Flucht

Weitefeld, 6. April 2025 – Ein dramatischer Polizeieinsatz hat die beschauliche Gemeinde Weitefeld im Kreis Altenkirchen (Westerwald) am heutigen Sonntagmorgen in Aufruhr versetzt. In den frühen Morgenstunden wurden in einem Wohnanwesen drei Menschen tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Kapitaldelikt aus und fahndet derzeit mit Hochdruck nach dem oder den Tätern, die sich auf der Flucht befinden.

Nach ersten Informationen ereignete sich die Tat in den Morgenstunden des 6. April. Das Polizeipräsidium Koblenz bestätigte, dass starke Einsatzkräfte, darunter auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK), vor Ort sind, um die Lage unter Kontrolle zu bringen und die Ermittlungen aufzunehmen. Die genauen Hintergründe des Verbrechens sind bislang unklar und Gegenstand intensiver Untersuchungen.

„Wir bitten die Bevölkerung dringend, keine Anhalter in der Umgebung mitzunehmen“, erklärte ein Polizeisprecher am Vormittag. Zudem wurde die Warnung ergänzt, dass sich die Menschen in Weitefeld und den umliegenden Gebieten möglichst nicht draußen aufhalten sollten, auch wenn derzeit keine konkrete Gefahr für die Allgemeinheit bestehe. Diese Vorsichtsmaßnahmen unterstreichen die Dringlichkeit der Fahndung und die Unsicherheit über die Identität und den Aufenthaltsort des oder der Täter.

Weitefeld, eine Ortsgemeinde mit rund 2.300 Einwohnern, ist von dem Ereignis tief erschüttert. Solche Vorfälle sind in der ländlichen Region des Westerwalds selten und sorgen für Bestürzung unter den Bewohnern. „Das ist unfassbar. Hier kennt doch jeder jeden – so etwas erwartet man hier nicht“, berichtet ein Anwohner, der anonym bleiben möchte.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, während die Polizei weitere Hinweise aus der Bevölkerung erbittet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden aufgefordert, sich umgehend bei den Behörden zu melden. Das Polizeipräsidium Koblenz hat eine Hotline eingerichtet, um Informationen zu sammeln.

Dieser Vorfall stellt die größte polizeiliche Operation in der Region seit Jahren dar. Weitere Details zu den Opfern und möglichen Motiven der Tat wurden bislang nicht veröffentlicht, da die Ermittlungen noch am Anfang stehen. Die Gemeinde hält den Atem an, während die Polizei alles daransetzt, Licht ins Dunkel dieses tragischen Verbrechens zu bringen.

Wir werden die Entwicklungen in Weitefeld weiter verfolgen und unsere Leser über neue Erkenntnisse auf dem Laufenden halten.