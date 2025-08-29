++++ Sehr schwerer Messerangriff am Bahnhof ++++ Bluttat in Burg! Polizei schießt auf Messer-Angreifer – 4 Beamte verletzt – Rentner-Paar niedergestochen!

Burg – Schock am Bahnhof Burg (Sachsen-Anhalt)! Am späten Donnerstagabend kam es zu einem blutigen Angriff, der einem Amoklauf glich: Ein bislang unbekannter Mann (33) stach mit einem Messer wahllos auf Passanten ein – ein Rentnerpaar (66, m & w) wurde schwer verletzt. Als die Polizei eingriff, eskalierte die Lage erneut: Der Angreifer attackierte auch die Einsatzkräfte – vier Polizisten wurden verletzt. Erst Schüsse konnten ihn stoppen.

Laut ersten Informationen schlug der Täter gegen 21:00 Uhr plötzlich am Bahnsteig zu. Augenzeugen berichten von panischen Schreien und einer blutüberströmten Frau, die um Hilfe rief. Der Mann soll ohne Vorwarnung mit einem Messer auf die beiden Senioren eingestochen haben. Passanten wählten den Notruf – innerhalb weniger Minuten trafen mehrere Streifenwagen am Tatort ein.

Was dann geschah, klingt wie aus einem Albtraum: Der Angreifer ging mit dem Messer auf die Beamten los – vier Polizisten erlitten Stich- und Schnittverletzungen. Die Situation eskalierte völlig. Ein Beamter griff zur Schusswaffe und feuerte – der Täter wurde lebensgefährlich verletzt und notoperiert.

Das Motiv: Noch völlig unklar. Der Mann trug keine Ausweisdokumente bei sich, seine Identität konnte bisher nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Ob es sich um einen psychisch kranken Täter handelt, wird derzeit geprüft.

Das Rentnerpaar befindet sich mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus. „Die Tat war brutal und offenbar völlig unprovoziert“, so ein Sprecher der Polizei. „Wir ermitteln mit Hochdruck.“

Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Bahnhof war über Stunden weiträumig abgesperrt.

Ein Schock für die Stadt Burg – und eine neue Debatte über Sicherheit im öffentlichen Raum.