Seine Bestellungen waren widerlich! Die kranke Einkaufsliste des Sex-Monsters Epstein

Washington – Eine Einkaufsliste, die das Grauen offenbart! Die Enthüllungen aus den US-Justizakten zeigen, wie tief Jeffrey Epstein in seiner perfiden Welt aus Macht, Sex und Kontrolle steckte. Psychologen sprechen von einem „Raubtier im Designeranzug“. Während andere Menschen Bücher, Kleidung oder Technikartikel bestellen, bestellte Epstein Dinge, die seine verdorbene Psyche spiegeln. Sie zeugen von Ekel, Überlegenheitswahn und dem Willen, alles zu beherrschen – Menschen eingeschlossen.

Je tiefer Ermittler in seine digitale Spur blicken, desto klarer wird das Bild eines Mannes ohne Mitgefühl. Epstein kaufte, was ihn selbst groß und unantastbar erscheinen ließ, umgeben von Luxus und Lügen. In seinem Leben drehte sich alles um Kontrolle – über Geld, über Körper, über Geschichten, die über ihn erzählt wurden. Sein Online-Warenkorb war mehr als nur Einkauf – er war ein Spiegel seiner dunklen Seele. Wer so lebt, verliert jedes Maß an Menschlichkeit.

Selbst im Tod bleibt der Schatten dieses Mannes widerlich präsent. Bücher über sich selbst, Machtfiguren und Perversion, Zwang zur eigenen Glorifizierung – all das passt in das skrupellose Weltbild des Mannes, der alles für käuflich hielt. Experten sprechen von einer „abgründigen Mischung aus Ego, Gier und Gewaltfantasien“. Und während die Welt noch immer versucht zu verstehen, wie ein Mensch so tief fallen konnte, bleibt eines sicher: Kein Warenkorb dieser Welt war je so schmutzig wie der von Jeffrey Epstein.