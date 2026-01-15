SEK-STURM IM ROCKER-MILIEU! ELITE-POLIZEI SCHLÄGT BEI „EKO THE TROUBLEMAKER“ ZU

Dortmund-Huckarde erwacht im Ausnahmezustand. Vermummte Spezialkräfte rücken im Morgengrauen an, das Viertel wird abgeriegelt, die Luft ist geladen. Ziel des Zugriffs: Ex-Rockerboss Elvedin M., in der Szene bekannt als „Eko the Troublemaker“. Sekunden später klickten die Handschellen. Der Mann, der jahrelang als Schreckgespenst des Milieus galt, wird abgeführt – wortlos, unter den Blicken schwer bewaffneter Beamter.

Was dann folgt, klingt wie aus einem Actionfilm. Dumpfe Explosionen zerreißen die Stille, Türen bersten, das Haus wird gestürmt. Nachbarn berichten von Angst und Chaos, Fensterscheiben zittern, Kinder weinen. Die Elitepolizisten sichern Raum für Raum, jeder Schritt sitzt, jede Bewegung wirkt einstudiert. Hier wird kein Risiko eingegangen, hier gilt Null-Toleranz.

Der Zugriff ist ein klares Signal an die Szene: Der Staat schaut nicht weg. Wer glaubt, sich hinter Fassaden zu verstecken, irrt. Die Ermittler sprechen von einem konsequenten Vorgehen gegen das Rockermilieu, von harter Kante und klarer Linie. Dortmund hat eine unruhige Nacht erlebt – und das Milieu einen weiteren Schlag kassiert.