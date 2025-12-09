Selenskyj trotzt US-Druck: Kein Stück Land für Putin!

Mitten in den angespannten Friedensverhandlungen zwischen Washington, Moskau und Kiew sorgt der ukrainische Präsident für klare Worte. Während im Hintergrund über mögliche Gebietsabtretungen gemunkelt wird, lässt Wolodymyr Selenskyj keinen Zweifel an seiner Haltung. Kein Meter ukrainischen Bodens werde aufgegeben – weder für schnelle Ruhe noch für internationale Zustimmung.

Aus US-Regierungskreisen heißt es, Washington dränge auf Kompromisse, um einen Weg aus dem jahrelangen Krieg zu finden. Doch Kiew zeigt sich unnachgiebig. Selenskyj sieht jede Abgabe von Land als Verrat am Opfermut seines Volkes und als gefährliches Signal an alle, die mit Gewalt Grenzen verschieben wollen. Sein Kurs: Standhaft bleiben – egal, wie hoch der diplomatische Druck.

Diese klare Ansage sorgt weltweit für Aufsehen. Während Beobachter in den USA über die Zukunft der Beziehungen rätseln, jubeln viele Ukrainer über Selenskyjs unbeugsame Haltung. Der Präsident setzt ein Zeichen von Stolz und Widerstandskraft – und ruft der Welt zu: Freiheit ist nicht verhandelbar.