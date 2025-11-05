Selfie statt Shopping – Mallorca sagt Instagram-Touristen den Kampf an!

Es brodelt in Palmas Altstadt. Wo einst echtes Handwerk, liebevoll gestaltete Schaufenster und jahrhundertealte Läden das Bild prägten, drängen heute Selfie-Touristen mit Smartphone in der Hand – auf der Jagd nach dem perfekten Instagram-Post. Doch die Invasion der Knipser hat ihren Preis. Ladenbesitzer berichten von rücksichtslosen Besucherinnen und Besuchern, die wortlos in ihre Geschäfte platzen, sich in Pose werfen, Spiegel und Umkleidekabinen zweckentfremden und verschwinden, ohne auch nur ein Danke, geschweige denn einen Einkauf zu hinterlassen. Statt Kundschaft: Kulisse. Statt Interesse: Ignoranz.

Die Geduld der Händler ist am Ende. Immer mehr Geschäfte reagieren mit drastischen Maßnahmen. „Fotografieren verboten“-Schilder zieren inzwischen zahlreiche Schaufenster. Manche Händler gehen noch weiter – sie verlangen Geld für jedes Bild, das in ihren Räumen gemacht wird. Vanita, Betreiberin einer Boutique, spricht aus, was viele denken: „Es ist respektlos. Sie kommen, posieren, filmen mich sogar – aber fragen nie um Erlaubnis.“ Was wie eine Randnotiz aus dem digitalen Zeitalter klingt, hat ernsthafte Folgen für das Geschäftsleben. Umsätze sinken, traditionelle Läden kämpfen ums Überleben, während ihre Innenräume von Social-Media-Touristen zur Kulisse degradiert werden.

Die Ikonisierung des Alltags zerstört den Einzelhandel. Besonders betroffen: historische Läden wie die Kurzwarenhandlung Ca Donya Àngela – der älteste Shop Mallorcas. Die bunte Wand mit Knöpfen und Stoffen zieht Influencer magisch an. Doch gekauft wird nichts. Auch Kunstgalerien beklagen die respektlose Belagerung durch Urlauber mit Smartphone. Für Besitzer Miquel Aguiló bleibt nur ein symbolischer Akt der Verzweiflung: Wer ein Bild will, soll zahlen – eine Euro-Box am Tresen soll helfen. Ob das reicht? Fraglich. Was sicher ist: Mallorca verliert seine Seele – Klick für Klick.