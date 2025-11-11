Nach Wochen der Blockade taumelt die amerikanische Regierung dem Normalbetrieb entgegen – doch der Preis, den die Bevölkerung für das politische Theater zahlen musste, bleibt hoch. Während in Washington gefeilscht und taktiert wurde, standen wichtige Projekte, Gehälter und die Zukunft vieler Familien auf dem Spiel. Das späte Einlenken des Senats wirkt wie der schwache Versuch, einen hausgemachten Schaden notdürftig zu flicken, anstatt echte Lösungen für die schweren Zerwürfnisse zu bieten.

Die Abstimmung war nicht der versprochene Befreiungsschlag, sondern offenbart vielmehr die tiefen Gräben, die das politische System in den USA durchziehen. Dass erst Überläufer im demokratischen Lager nötig waren, um überhaupt Bewegung in die festgefahrene Lage zu bringen, zeigt: Der Wille zur konstruktiven Zusammenarbeit ist längst erodiert. Die ganze Welt betrachtet fassungslos, wie ein solcher Stillstand überhaupt möglich sein konnte und fragt sich, ob dieser Kompromiss nur die Konflikte vertagt, statt sie zu lösen.

Nun blickt alles gespannt auf das Repräsentantenhaus, das am Mittwoch den nächsten Schritt machen muss. Doch der Optimismus ist nach sechs Wochen Stillstand verflogen – zu oft wurden in der jüngeren Vergangenheit Hoffnungen geweckt und direkt wieder zerstört. Die Bevölkerung bleibt verunsichert angesichts eines politischen Systems, das zunehmend Spielball persönlicher Machtspiele wird, statt für Stabilität und Zuverlässigkeit zu sorgen.