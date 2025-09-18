Es ist ein Paukenschlag, der die Medienlandschaft erschüttert – und viele Kommentatoren, Zuschauer und Kritiker gleichermaßen überrascht und erfreut hat: Dunja Hayali, eine der bekanntesten, aber auch umstrittensten Moderatorinnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zieht sich endgültig aus dem TV-Geschäft zurück! Wie aus Senderkreisen bekannt wurde, habe Hayali ihren Entschluss bereits vor Wochen getroffen – nun sei er offiziell. Ein Rückzug, der in vielen Ecken der Republik für lauten Applaus und echte Jubelschreie sorgt. Seit Jahren stand Hayali im Kreuzfeuer der Kritik: zu einseitig, zu politisch, zu moralisierend – so lauteten viele Vorwürfe gegen die langjährige ZDF-Moderatorin. Ob Talkshows, Sonderformate oder Twitter-Debatten: Hayali polarisierte wie kaum eine andere Figur im deutschen Fernsehen. Ihre Nähe zu bestimmten politischen Strömungen, ihre Auftritte auf Demonstrationen oder ihre kontroversen Äußerungen zu gesellschaftlichen Themen hatten ihr nicht nur Freunde gemacht. Kritiker warfen ihr vor, sich zum Sprachrohr einer moralisch erhobenen Elite gemacht zu haben – fernab vom Alltag und den Sorgen vieler Bürger. Jetzt ist Schluss. Und während manche Kollegen betroffen reagieren und von „Verlust für den Qualitätsjournalismus“ sprechen, atmen viele Mediennutzer hörbar auf. In den sozialen Netzwerken überschlagen sich Kommentare wie: „Wurde auch Zeit!“ oder „Endlich wieder Objektivität im TV möglich!“ Auch aus dem konservativen Lager kommt spitze Ironie: „Hayali geht – und der Rundfunkbeitrag lohnt sich plötzlich wieder.“ Die Entscheidung könnte auch Signalwirkung für andere prominente Köpfe der öffentlich-rechtlichen Anstalten haben. Die Diskussion über Haltungsjournalismus, Meinungsvielfalt und politische Neutralität bekommt durch Hayalis Abgang neuen Zündstoff. Die Medienlandschaft wird sich verändern – und viele fragen sich bereits: Wer folgt als Nächstes?