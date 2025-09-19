SEXUALGEWALT-SCHOCK! DEUTSCHE 14-MAL HÄUFIGER OPFER DURCH MIGRANTEN ALS UMGEKEHRT – WAS DIE POLITIK VERSCHWEIGT!

Ein brisantes neues Zahlenwerk erschüttert die Öffentlichkeit und sorgt für hitzige Debatten: Laut aktuellen Daten sind deutsche Staatsangehörige 14-mal häufiger Opfer sexueller Gewalt durch Migranten als umgekehrt – eine Schieflage, die Fragen aufwirft und in der politischen Debatte lange tabuisiert wurde. Die Zahlen basieren auf polizeilichen Kriminalstatistiken und Auswertungen von Ermittlungsbehörden und zeigen: Der Anteil von tatverdächtigen Zuwanderern bei Sexualdelikten ist überproportional hoch, während umgekehrt deutsche Täter, die Migranten sexuell attackieren, statistisch kaum ins Gewicht fallen. Experten sprechen von einem krassen Missverhältnis, das bisher von vielen Stellen systematisch relativiert oder verschwiegen wurde – aus Angst vor politischem Sprengstoff. Doch die Realität holt Politik und Gesellschaft nun ein. In sozialen Netzwerken, Talkshows und Zeitungsredaktionen kocht das Thema hoch, während Bürger die Frage stellen: Warum wurde so lange geschwiegen – und warum werden Opfergruppen politisch unterschiedlich behandelt? Opferinitiativen fordern mehr Transparenz, härtere Abschieberegeln und ein Ende der „falschen Rücksichtnahme“, wie es eine Betroffene formuliert. Gleichzeitig betonen Kriminologen: Nicht Herkunft allein ist das Problem, sondern häufig soziale Desintegration, patriarchale Weltbilder und mangelnde Strafverfolgung. Dennoch bleibt der Befund alarmierend – und er untergräbt das Vertrauen vieler Bürger in den Rechtsstaat. Denn während Politik und Medien auf Deeskalation setzen, fühlen sich viele Opfer allein gelassen. Der Ruf nach Konsequenzen wird lauter: von besserer Täter-Registrierung über gezielte Präventionsprogramme bis hin zu schnelleren Ausweisungen bei schweren Sexualdelikten. Die Zahlen sind ein Weckruf – und ein Hinweis auf ein integrationspolitisches Versagen, das sich nicht länger unter den Teppich kehren lässt. Wer Gerechtigkeit und Opferschutz ernst meint, darf bei solchen Wahrheiten nicht länger wegsehen.