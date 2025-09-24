SEXUALSCHOCK AUF DEM OKTOBERFEST! JEMENIT (49) GREIFT JUNGER FRAU IN INTIMBEREICH – FESTNAHME IM FESTZELT!

München – Das Oktoberfest, Symbol bayerischer Gemütlichkeit und weltweit bekanntes Volksfest, wird erneut von einem schockierenden Vorfall überschattet: Am Montagabend kam es gegen 23:30 Uhr in einem der beliebten Festzelte zu einem schweren Sexualdelikt, das Besucher und Einsatzkräfte gleichermaßen erschütterte! Ein 49-jähriger Mann aus dem Jemen soll laut Polizeiangaben eine 21-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen mehrfach gegen ihren Willen oberhalb der Kleidung in den Intimbereich gefasst haben – mitten im Trubel des Wiesn-Abends, während Musik spielte und Bier floss. Die junge Frau reagierte geistesgegenwärtig, alarmierte sofort den Sicherheitsdienst, der wiederum die Polizei informierte. Alle Beteiligten warteten außerhalb des Festzelts auf das Eintreffen der Beamten – dort schilderte die sichtlich geschockte Frau die Situation im Detail. Der mutmaßliche Täter wurde unverzüglich zur Wiesnwache gebrachtund nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wegen Vergewaltigung angezeigt. Die Polizei überstellte den Jemeniten anschließend direkt in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München. Der Vorfall löst Entsetzen aus – und wirft erneut Fragen zur Sicherheit auf der Wiesn auf, die jedes Jahr Millionen Besucher aus aller Welt anzieht. Trotz massiver Polizeipräsenz, Videoüberwachung und Sicherheitskonzepten kommt es immer wieder zu Übergriffen, vor allem in den Abend- und Nachtstunden, wenn Alkohol, Enge und ausgelassene Stimmung eskalieren. Frauenorganisationen fordern seit Langem mehr Schutzräume und Anlaufstellen auf dem Festgelände. Für die 21-jährige Frau aus NRW endete der Wiesn-Besuch im Albtraum – nun liegt es an der Justiz, den Fall lückenlos aufzuklären. Der Tatverdächtige schweigt bisher zu den Vorwürfen, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Der sexuelle Übergriff auf dem größten Volksfest der Welt zeigt erneut, wie wichtig konsequentes Einschreiten, Prävention und Härte des Rechtsstaats sind – damit die Wiesn ein Ort der Freude bleibt, nicht des Schreckens.