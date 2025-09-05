SIE BEKAMEN MORDDROHUNGEN – „BEHÖRDEN REAGIERTEN NICHT!“Monika Gruber & Magdalena Neuner brechen ihr Schweigen über Stalking, Angst – und staatliches Versagen

München – Sie sind eigentlich für ihre starke Ausstrahlung bekannt, für Humor, Disziplin und Bodenständigkeit: Kabarettistin Monika Gruber (54) und Biathlon-Legende Magdalena Neuner (38) zählen zu den beliebtesten Prominenten Deutschlands. Doch was sie jetzt offenbaren, erschüttert die Öffentlichkeit: Beide Frauen wurden monatelang gestalkt, bedroht – und von den Behörden im Stich gelassen. In einem emotionalen Interview mit dem Magazin stern berichten die zwei Frauen von einem gemeinsamen Trauma, das sie verbindet – tägliche Angst, schlaflose Nächte und das lähmende Gefühl, von Staat und Justiz nicht ernst genommen zu werden. Monika Gruber schildert detailliert, wie sich ein zunächst harmlos wirkender Fan über Jahre hinweg in einen obsessiven Verfolger verwandelte. „Es fing mit Briefen an, dann kamen Blumen, dann E-Mails. Irgendwann wurden die Nachrichten bedrohlich. Er schrieb, dass ich ‚gereinigt‘ werden müsse – und dass er genau weiß, wann ich auf der Bühne stehe und wo ich wohne.“ Die Polizei sei zwar eingeschaltet worden, doch passiert sei fast nichts. „Man sagte mir, ich solle meine Social-Media-Aktivitäten einschränken und die Wohnungstür nicht öffnen. Das war’s.“ Auch Magdalena Neuner, mehrfache Weltmeisterin und Mutter von zwei kleinen Kindern, wurde zur Zielscheibe eines psychisch auffälligen Stalkers. „Er schrieb, dass er mich ‚abholen‘ werde. Er lauerte mir beim Einkaufen auf, folgte mir bis nach Hause, stand plötzlich im Garten. Ich hatte Angst – nicht nur um mich, sondern um meine Familie.“ Trotz Anzeige, Zeugenaussagen und Beweisen dauerte es über ein Jahr, bis überhaupt eine einstweilige Verfügung verhängt wurde. „Die Polizei sagte, solange nichts passiert sei, könne man wenig machen.“ Opferverbände schlagen Alarm: Die Fälle Gruber und Neuner sind keine Einzelfälle. Bundesweit steigt die Zahl der Stalking-Anzeigen seit Jahren, doch laut Statistik endet ein Großteil der Verfahren ohne Konsequenzen. 2024 wurden bundesweit über 24.000 Stalking-Delikte erfasst – in weniger als 10 Prozent der Fälle kam es zu einer Verurteilung. „Wir haben ein strukturelles Versagen in der Gefahrenabwehr“, kritisiert Rechtsanwältin und Opferschützerin Sabine R. „Erst wenn Blut fließt, wird reagiert. Aber viele Opfer zerbrechen psychisch schon lange davor.“ Nach jahrelanger Kritik wurde 2021 zwar das Stalking-Gesetz verschärft, doch an der Umsetzung hapert es gewaltig. „Es fehlt an Personal, an Schulung, an Konsequenz“, sagt der ehemalige BKA-Ermittler Frank M. „Wenn eine Prominente wie Gruber oder Neuner nicht geschützt wird – wie ergeht es dann normalen Frauen?“ Auch ein vom Bundestag beschlossenes elektronisches Aufenthaltsverbot für Stalker („E-Bannmeile“) wird laut Innenministerium kaum angewendet, da viele Bundesländer die Technik noch nicht eingeführt haben. Heute lebt Monika Gruber abgeschotteter, vermeidet spontane Auftritte und nutzt Sicherheitsdienste. „Ich habe mir das nie ausgesucht. Aber ich will wenigstens offen darüber sprechen – für die Frauen, die nicht die Möglichkeit haben, sich Gehör zu verschaffen.“ Magdalena Neuner stimmt zu: „Wir müssen anfangen, die Täter zu stoppen – und nicht die Opfer zum Schweigen zu bringen.“ Zwei prominente Frauen erzählen von Angst, Bedrohung – und einem Staat, der versagt hat, sie zu schützen. Ihre Geschichten stehen stellvertretend für tausende Opfer, die täglich hoffen, gehört und geschützt zu werden. Doch in vielen Fällen bleibt nur eine bittere Erkenntnis: Wer gestalkt wird, ist oft allein.