Silvester-Schock in Flensburg – Trunken-Fahrer rast in feiernde Menge!

Was für eine Horror-Nacht im Norden! Während Anwohner in Flensburg fröhlich das neue Jahr begrüßen, rast ein Auto mit irrer Geschwindigkeit in ihre Straße – mitten hinein in eine feiernde Menschenmenge. Sekunden später: Schreie, Chaos, pure Panik. Zwei Männer werden schwer verletzt, als der Fahrer plötzlich beschleunigt, obwohl sie ihn stoppen wollen. Statt Party: Blaulicht und Blutspuren. Ein Jahreswechsel, der unter Schock steht. Die Stadt fragt sich: Wie konnte es so weit kommen?

Erste Ermittlungen ergeben ein erschütterndes Bild. Zeugen berichten, der Mann am Steuer habe nach Alkohol gerochen, lallend reagiert, dann plötzlich durchgedreht. Einer der Anwohner versucht noch, den Zündschlüssel zu ziehen – in diesem Moment drückt der Fahrer aufs Gas! Der 68-Jährige wird meterweit weggeschleudert, ein weiterer Mann prallt gegen das Auto. Feuerwehr, Notarzt, Polizei: Die Straße wird zum Einsatzort. Der vermeintliche Täter – ein 31-Jähriger – flüchtet, doch die Polizei spürt das Fahrzeug kurz darauf auf und beschlagnahmt es. Blutprobe, Ermittlungen, Fassungslosigkeit überall.

Und wieder steht die ernüchternde Frage im Raum: Warum lernen so viele nichts? Alkohol, Tempo, Rücksichtslosigkeit – eine tödliche Mischung, jedes Jahr aufs Neue. Menschen feiern friedlich, während andere ihr Leben riskieren – aus purer Dummheit. Flensburg erlebt in dieser Nacht das, was keiner mehr ertragen will: sinnlose Gewalt auf vier Rädern. Der Jahresanfang, statt ein Fest, eine Mahnung – und ein weiteres Beispiel für den Verlust von Verantwortung auf deutschen Straßen.