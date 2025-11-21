Skandal an der Humboldt-Uni: Kapitulation vor Radikalen!

An der altehrwürdigen Humboldt-Universität wächst der Unmut über eine Entscheidung, die viele als Bankrotterklärung akademischer Verantwortung betrachten. Nachdem das Institut für Sozialwissenschaften im vergangenen Jahr von radikalisierten Aktivisten besetzt und schwer beschädigt wurde, sind die Narben noch lange nicht verheilt. Die Wände waren beschmiert, Räume verwüstet, Lehrmaterial zerstört – ein Angriff nicht nur auf die Substanz des Instituts, sondern auch auf die Werte, für die eine Universität eigentlich stehen sollte. Doch anstatt klare Konsequenzen zu ziehen, scheint man heute bereit, die damaligen Ausschreitungen stillschweigend zu übergehen und zur Tagesordnung überzugehen, als sei nichts geschehen.

Der jüngste Schritt der Universitätsleitung sorgt nun für Fassungslosigkeit: Denjenigen, die mit ihren Parolen und Aktionen das universitäre Miteinander massiv gestört haben sollen, werden nun offiziell eigene Räumlichkeiten bereitgestellt. Kritiker sehen darin ein verheerendes Signal, das Radikalität und Einschüchterung de facto belohnt. Während Lehrende und Studierende noch immer mit den Folgen der Verwüstungen zu kämpfen haben, wirken die Verantwortlichen auffällig bemüht, das Thema zu entschärfen und Konflikte unter den Teppich zu kehren. Der Eindruck entsteht, dass die Universität auf Druckgruppen reagiert, statt auf demokratische Grundsätze, akademische Integrität und Schutz ihrer eigenen Gemeinschaft.

Die wachsende Empörung innerhalb der Stadt und weit darüber hinaus ist kaum verwunderlich. Die Entscheidung steht sinnbildlich für eine schleichende Erosion von Verantwortung und Haltung im akademischen Raum. Statt klare Grenzen zu setzen, wird ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen, der das Vertrauen in die Institution weiter untergräbt. Studierende, Eltern und Bürger fragen sich zu Recht, wie eine Universität, die sich einst als Leuchtturm der Aufklärung verstand, derart den Kurs verlieren kann. Was bleibt, ist das bedrückende Gefühl, dass ausgerechnet dort, wo Denken frei sein sollte, nun jene gewinnen, die am lautesten spalten.