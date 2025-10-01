SKANDAL AN POLIZEISCHULE! „AUSLÄNDER RAUS“-RUFE BEI PARTY IN SACHSEN-ANHALT – STAATSSCHUTZ ERMITTELT WEGEN VOLKSVERHETZUNG!

Aschersleben – Es ist ein beispielloser Vorfall, der Polizei, Politik und Öffentlichkeit erschüttert: Bei einer internen Party an der Fachhochschule der Polizei in Sachsen-Anhalt sollen angehende Polizeibeamte lautstark „Ausländer raus“ gerufen haben – jetzt ermittelt der Staatsschutz wegen des Verdachts auf Volksverhetzung, der Fall hat bereits den Landtag erreicht und zieht eine Welle der Empörung nach sich. Was eigentlich eine ausgelassene Feier unter Kommilitonen werden sollte, entwickelte sich offenbar zu einem verstörenden Einblick in das Gedankengut einiger Teilnehmer: Mehrere Zeugenaussagen berichten übereinstimmend von fremdenfeindlichen Parolen, die auf dem Gelände der Polizeischule lautstark gegrölt wurden – darunter mehrfach der Satz „Ausländer raus!“. Videos oder Tonaufnahmen des Abends kursieren zwar bislang nicht öffentlich, doch interne Protokolle und Hinweise reichten offenbar aus, um den Staatsschutz auf den Plan zu rufen. Das Innenministerium bestätigte die laufenden Ermittlungen, mehrere Beteiligte wurden bereits identifiziert, disziplinarrechtliche Schritte sind eingeleitet worden. Besonders brisant: Die Fachhochschule bildet zukünftige Ordnungshüter aus – Menschen, die später auf unsere Straßen losgelassen werden, mit Waffe, Uniform und staatlicher Autorität. Dass ausgerechnet hier rechtsextreme Tendenzen auf offener Bühne sichtbar wurden, ist ein Alarmsignal erster Güte. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) zeigte sich schockiert und versprach „lückenlose Aufklärung und null Toleranz gegenüber extremistischem Gedankengut in der Polizei“. Auch im Landtag schlug der Fall wie eine Bombe ein: Vertreter der SPD, Grünen und Linken fordern eine unabhängige Untersuchungskommission, die AfD spricht hingegen von einer „Hysterie“ und warnt vor Pauschalverurteilungen. Die Hochschule selbst äußerte sich in einer knappen Stellungnahme, man nehme die Vorwürfe sehr ernst und kooperiere vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden. Auch innerhalb der Polizei wächst das Unbehagen – denn der Vorfall reiht sich ein in eine wachsende Zahl von rechtsextremen Verdachtsfällen im Polizeidienst bundesweit. Experten warnen seit Jahren davor, dass bestimmte Milieus innerhalb der Sicherheitsbehörden besonders anfällig für menschenfeindliche Ideologien sein könnten – sei es aus Frust, Gruppendruck oder ideologischer Überzeugung. In Aschersleben wird nun geprüft, ob es sich um einen Einzelfall oder um ein strukturelles Problem handelt. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei steht auf dem Spiel – besonders bei Menschen mit Migrationshintergrund, die nun zurecht fragen: Wer schützt uns eigentlich vor denjenigen, die uns schützen sollen? Klar ist: Wenn Polizisten in Ausbildung „Ausländer raus“ rufen, hat der Rechtsstaat ein Problem – und Sachsen-Anhalt steht jetzt im Scheinwerferlicht einer Debatte, die längst bundesweit geführt werden muss.