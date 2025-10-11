SKANDAL BEI DEN GRÜNEN! MACHTMISSBRAUCH, MOBBING UND DIFFAMIERUNG – SCHWERE VORWÜRFE GEGEN GRÜNE-JUGEND-CHEFIN JETTE NIETZARD!

Ein politisches Erdbeben erschüttert die Nachwuchsorganisation der Grünen: Gegen die Bundesvorsitzende der Grünen Jugend, Jette Nietzard, sind massive Vorwürfe laut geworden – von Machtmissbrauch über Mobbing bis hin zu gezielter Diffamierung. Insider berichten von einem vergifteten Klima innerhalb der Organisation, von Druck, Einschüchterung und einem autoritären Führungsstil, der so gar nicht zu den hehren Werten von „Respekt, Vielfalt und Solidarität“ passen will, mit denen die Partei sonst wirbt. Mehrere ehemalige Mitglieder haben sich inzwischen anonym zu Wort gemeldet und schildern ein erschütterndes Bild: Wer Kritik äußere, werde systematisch isoliert, wer nicht spure, aus Projekten gedrängt oder öffentlich bloßgestellt. Besonders brisant: Die Anschuldigungen kommen nicht von politischen Gegnern, sondern aus den eigenen Reihen! Die grüne Parteispitze in Berlin soll über die Vorwürfe informiert sein, hält sich jedoch auffällig bedeckt – man spricht von „internen Gesprächen“ und „Prüfungen“, doch konkrete Konsequenzen bleiben bislang aus. Kritiker werfen der Partei Doppelmoral vor: Während man öffentlich für Gleichberechtigung und Fairness kämpfe, herrsche intern ein Klima der Angst. Beobachter sehen darin ein Symptom einer Jugendorganisation, die sich längst von ihrer Basis entfremdet hat und von ideologischen Machtkämpfen zerrissen wird. Der Schaden für die Grünen ist enorm – das Image der moralisch überlegenen Sauberpartei bekommt erneut tiefe Risse. In sozialen Netzwerken überschlagen sich die Reaktionen, viele fordern den Rücktritt Nietzards, andere sprechen von einem „Systemproblem“, das sich durch die gesamte Partei ziehe. Ausgerechnet jene, die immer lautstark andere belehren, müssen sich nun selbst mit hässlichen Vorwürfen auseinandersetzen. Machtmissbrauch statt Moral, Mobbing statt Mitgefühl – der Glanz der grünen Jugendbewegung ist dahin. Während Jette Nietzard sich bisher nicht öffentlich äußert, wächst der Druck stündlich. Die Partei steht vor einem Glaubwürdigkeits-GAU, der weit über die Jugendorganisation hinausreicht. Wer so mit den eigenen Leuten umgeht, so fragen viele, wie will der glaubwürdig ein Land führen?