SKANDAL IM KÖNIGSHAUS: EPSTEIN ALS EHRENGAST BEI PRINZESSINNEN-GEBURTSTAG?

Schockierendes Foto aufgetaucht – Prinz Andrew wieder im Fokus

Ein brisantes Foto erschüttert erneut das britische Königshaus: Jeffrey Epstein, der berüchtigte Sexualstraftäter, soll laut Enthüllungen als Gast beim 18. Geburtstag von Prinz Andrews Tochter anwesend gewesen sein – auf Schloss Windsor!Das Bild, das derzeit in sozialen Netzwerken kursiert, zeigt Epstein offenbar nur wenige Meter entfernt von Mitgliedern der königlichen Familie. Besonders pikant: Prinz Andrew selbst soll den US-Milliardär eingeladen haben – trotz seiner skandalträchtigen Vergangenheit und anhaltender Missbrauchsvorwürfe. Die Reaktionen in der Öffentlichkeit sind empört, der Aufschrei ist gewaltig.

Ein Fest voller Schatten – Royals in Erklärungsnot

Während der Buckingham Palace eisern schweigt, mehren sich die Stimmen, die Antworten fordern. Wie konnte ein verurteilter Pädokrimineller zu einem intimen Familienanlass der Royals eingeladen werden? War es ein Fehler – oder Teil eines dunklen Netzwerks? Insider berichten, dass Epstein sich auf der Feier frei bewegt habe und offenbar schon mehrfach Gast auf Windsor gewesen sei. Der „Club der Perversen“, wie britische Boulevardblätter titeln, scheint näher am Palast gewesen zu sein, als bisher angenommen. Auch Ghislaine Maxwell soll laut Augenzeugen unter den Gästen gewesen sein.

Vertrauen in Monarchie bröckelt – Andrew wieder isoliert

Prinz Andrew, der sich ohnehin nach seinem TV-Desaster und dem Zivilprozess um Missbrauchsvorwürfe aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, gerät erneut unter massiven Druck. Die britische Bevölkerung zeigt sich fassungslos – viele fordern nun den vollständigen Rückzug des Skandalprinzen aus allen royalen Pflichten. Kommentatoren sprechen von einem „moralischen Totalschaden“ für das Königshaus. Während der Palast versucht, die Wogen zu glätten, wird immer deutlicher: Der Sumpf um Epstein reicht weiter in die höchsten Kreise, als man je zugeben wollte. Die Krone wankt.