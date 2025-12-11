SKANDAL IN HOCHSICHERHEITSKLINIK! Kind in Maßregelvollzug schwer missbraucht – Neue Schock-Details!

Ein Monster hinter Gittern schlägt erneut zu! In einer Hochsicherheitsklinik in Brandenburg an der Havel hat sich ein verurteilter Sexualstraftäter an einem schutzlosen Kind vergangen – ein Horror-Szenario, das fassungslos macht. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt nun gegen den bereits vorbestraften Sexualverbrecher wegen schweren sexuellen Missbrauchs. Ein Fall, der die Frage aufwirft: Wie konnte das passieren?

Das Verstörende: Das Mädchen besuchte den Täter zusammen mit ihrer Mutter – die offenbar neue Partnerin des Sexualstraftäters ist! Die Besuche in der Klinik fanden regelmäßig statt, das Kind war dabei völlig ungeschützt in der Nähe eines verurteilten Kinderquälers. Der Mann war bereits im Jahr davor wegen grausamer Straftaten gegen Kinder verurteilt und sollte unter Verschluss sicher sein. Wie konnte die Mutter ihr Kind immer wieder dorthin bringen?

Besuchsregeln auf dem Papier – Schutz in der Realität Null! Das Hochsicherheitsgefängnis hat Besuchsrichtlinien, die klar vorgeben, dass Minderjährige nur mit Erziehungsberechtigten Zutritt haben dürfen. Doch offenbar wurde hier grob fahrlässig weggeschaut. Die Behörden halten sich bedeckt – aus Datenschutzgründen, wie es heißt. Eine Schande! Während das Kind traumatisiert ist, ermitteln die Behörden und fragen sich: Wie konnte ein solches Sicherheitsversagen passieren?