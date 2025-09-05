SKANDAL: IN SÜDTIROL IST AMTSMISSBRAUCH KEIN STRAFDELIKT MEHR!

Beamte dürfen sich jetzt (fast) alles erlauben – Bürger fassungslos über Justizreform

Bozen – Es klingt wie ein schlechter Witz, ist aber bittere Realität: In Südtirol – und ganz Italien – ist der Straftatbestand „Amtsmissbrauch“ seit Januar 2024 offiziell gestrichen. Was früher strafrechtlich verfolgt wurde, ist jetzt kein Verbrechen mehr, sondern maximal ein Disziplinarproblem. Beamte, Bürgermeister, Behördenleiter und Verwaltungsfunktionäre müssen nicht mehr mit Anklagen rechnen, selbst wenn sie ihre Macht grob missbrauchen. Das Vertrauen der Bürger in den Staat erodiert – die Empörung wächst täglich.

Der Auslöser: Die umstrittene Justizreform der rechtskonservativen Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Unter dem Deckmantel der Bürokratie-Entlastung wurde der Straftatbestand des „Amtsmissbrauchs“ (ital. „abuso d’ufficio“) abgeschafft. Die Begründung: Zu viele Ermittlungen gegen Amtsträger ohne Verurteilungen, zu viel Verwaltungsstillstand aus Angst vor der Justiz. Doch Kritiker sprechen von einem Persilschein für Korruption und Willkür.

In Südtirol, wo Lokalpolitik und Verwaltung eng verwoben sind, hat die Gesetzesänderung schockierende Folgen. Ein Bürgermeister kann heute ein städtisches Grundstück einem Bekannten unter Wert zuschieben, ein Beamter kann gezielt Anträge blockieren oder Bürger benachteiligen – ohne strafrechtliche Konsequenzen. Nur wenn ein finanzieller Eigennutz nachgewiesen werden kann, greift noch das Korruptionsstrafrecht – aber Amtsmissbrauch ohne persönliche Bereicherung ist jetzt legal.

Ermittler schlagen Alarm – Verfahren eingestellt

Bereits kurz nach Inkrafttreten der Reform mussten Dutzende laufende Verfahren eingestellt werden. Auch in Südtirol. Die Staatsanwaltschaft in Bozen bestätigte auf Anfrage: „Mehrere Ermittlungen wegen Amtsmissbrauch wurden nach der Gesetzesänderung eingestellt. Wir sind daran gebunden.“ Juristen schlagen Alarm: Der Staat kapituliert vor seinen eigenen Funktionären.

Ein Staatsanwalt, der anonym bleiben möchte, erklärt: „Es gibt in der Praxis viele Fälle, in denen Beamte Entscheidungen aus politischen oder ideologischen Gründen treffen – gegen Recht und Gerechtigkeit. Früher konnten wir einschreiten. Jetzt sind uns die Hände gebunden.“

Bürger wehren sich – doch Politik schweigt

Immer mehr Bürger fühlen sich rechtlos. Die Südtiroler Verbraucherschützer sprechen von einer „Katastrophe für das Vertrauen in den Rechtsstaat“. Besonders betroffen seien kleine Gemeinden, wo persönliche Netzwerke oft über Gesetz und Objektivität stehen.

Ein Beispiel aus dem Pustertal: Ein Gemeindesekretär soll systematisch Bauanträge verzögert und Konkurrenten eines Lokalpolitikers benachteiligt haben. Das Verfahren wurde im Februar eingestellt – mit der Begründung: „Kein strafrechtlich relevanter Amtsmissbrauch mehr vorhanden.“

Oppositionelle Politiker fordern nun einen „Südtiroler Sonderweg“ – doch bisher reagierte die Landesregierung um LH Kompatscher mit Schweigen. Offenbar will man in Rom nicht anecken – auf Kosten der Bürger.

„Ein Freibrief für Willkür und Machtmissbrauch“

Rechtsprofessoren im ganzen Land sprechen von einem verfassungsrechtlichen Skandal. Der ehemalige Präsident des Obersten Rechnungshofs kommentierte: „Wir haben uns von einer demokratischen Kontrollinstanz verabschiedet. Das Vertrauen der Bürger, dass der Staat sich an seine eigenen Regeln hält, wird schwer beschädigt.“

Die italienische Anti-Korruptionsbehörde (ANAC) warnte bereits 2023, dass durch die Abschaffung des Amtsmissbrauchs „neue Grauzonen entstehen“ – besonders in der kommunalen Verwaltung.

Fazit:

Was als Verwaltungsreform verkauft wurde, entpuppt sich als gefährlicher Freifahrtschein für Beamte und Politiker. In Südtirol und ganz Italien darf seit 2024 selbst offensichtlicher Machtmissbrauch nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden – sofern kein Geld fließt. Die Justiz steht hilflos daneben, die Bürger verlieren das Vertrauen in die Objektivität des Staates. Der Skandal ist real – und er betrifft jeden einzelnen Bürger.