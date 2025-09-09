SKANDAL!!! KLIMA-EUROPA SPENDET MILLIONEN! 133 MILLIONEN FÜR STROMNETZE IN ÄTHIOPIEN – WÄHREND HIER DIE RECHNUNGEN EXPLODIEREN!

Während europäische Bürger unter steigenden Strompreisen, Heizkosten und einer immer komplexer werdenden Energiewende leiden, öffnet Brüssel erneut die Kassen – allerdings nicht für Europas Bürger, sondern für ein groß angelegtes Öko-Projekt in Afrika! Bei einem vielbeachteten Klimagipfel in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, kündigte die EU-Vizepräsidentin Teresa Ribera am 7. und 8. September stolz an, dass die EU 133 Millionen Euro Steuergeld in die „Ökologisierung“ und „Modernisierung“ des äthiopischen Stromnetzes investieren wird. Das Projekt hört auf den Namen „RISED Ethiopia“ und soll laut EU von „entscheidender Bedeutung für die globalen Klimaziele“ sein – eine Formulierung, die bei vielen Europäern nur noch für Kopfschütteln sorgt. Doch damit nicht genug: Zusätzlich gehen weitere 15 Millionen Euro in das Projekt „Kontinentales Energieprogramm in Afrika“ (CEPA), das den Aufbau eines einheitlichen Strommarkts auf dem Kontinent fördern soll – ein ambitionierter Plan, während in vielen Regionen Afrikas grundlegende Infrastrukturen fehlen. In ihrer Rede erklärte Ribera, es sei „eine Frage der Gerechtigkeit“, dass jene, die den Klimawandel kaum verursacht hätten, aber am meisten darunter leiden, nun besonders gefördert würden. 2023 flossen bereits 43 Prozent aller klimabezogenen EU-Gelder nach Afrika – und bis 2027 sollen unter dem Dachprogramm „Global Gateway“ satte 150 Milliarden Euro folgen. Für Projekte, die laut Brüssel grün und digital sein sollen. Währenddessen wird Europa mit Klimasteuern, Wärmepumpenpflichten und Solardachverordnungen überzogen, Rentner frieren im Winter, Mittelstandsbetriebe kämpfen ums Überleben – und auf dem afrikanischen Kontinent sollen nun mit Milliardenhilfe neue Jobs und Wirtschaftswachstum entstehen. Brisant: Laut EU-Kommission verfügen afrikanische Länder zwar über 60 Prozent der weltweiten besten Solarenergie-Standorte, erhalten aber bisher nur drei Prozent der globalen Investitionen. Ein Missstand, den Brüssel nun mit dem Geld der europäischen Steuerzahler beheben will. 675 Millionen Menschen südlich der Sahara hätten keinen Zugang zu Elektrizität – das sei nicht nur eine humanitäre Herausforderung, sondern auch ein geopolitisches Risiko, heißt es in der EU-Mitteilung. Bis 2050 werde sich die Bevölkerung dort voraussichtlich verdoppeln – der Strombedarf steige massiv. Doch während in Afrika bisher nur vier Prozent des weltweiten Solarstroms erzeugt werden, nimmt der Import chinesischer Solaranlagen stark zu – ein Plus von 60 Prozent allein im ersten Halbjahr 2025. Kritiker fragen sich: Unterstützt die EU hier wirklich Afrika – oder finanziert sie indirekt chinesische Solarkonzerne mit? In Europa selbst fehlt oft das Geld für Schulessen, Krankenhauspersonal oder energetische Sanierung – aber in Addis Abeba gibt es neue Stromkabel mit EU-Siegel. Ist das solidarischer Klimaschutz oder realitätsfremde Spendenpolitik? Fakt ist: Brüssel setzt auf grüne Visionen in Afrika – und Europas Bürger zahlen die Rechnung.