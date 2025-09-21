SKANDAL-PREDIGT IM TV! KIRCHENFRAU SCHOCKIERT MIT HÄME NACH ATTENTAT – „CHARLIE KIRK WAR EIN RECHTSRADIKALER RASSIST!“

Ein Auftritt, der selbst gläubige Zuschauer fassungslos zurückließ: In der aktuellen Ausgabe der ARD-Sendung „Das Wort zum Sonntag“ sorgte die evangelische Pastorin Annette Behnken aus Hannover für einen regelrechten Eklat. Während ganz Amerika und große Teile Europas noch unter Schock stehen nach dem tödlichen Attentat auf den konservativen US-Aktivisten Charlie Kirk, fand die 56-jährige Kirchenfunktionärin kaum Worte des Mitgefühls – stattdessen ließ sie eine verbale Breitseite folgen, die polarisiert wie selten zuvor. Wörtlich sagte Behnken: „Und das Gift wirkt weiter, wo ein rechtsradikaler Rassist verharmlost wird als ein Konservativer, der die Jugend begeistert habe.“ Mit diesem Satz löste sie eine Welle der Empörung aus, nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch in kirchlichen Kreisen, wo man sich über den Tonfall und die politische Schärfe wundert. Kritiker werfen ihr vor, einem Mord ideologisch Vorschub zu leisten, indem sie den Getöteten im Nachhinein öffentlich diffamiert. Unterstützer hingegen loben ihre „Klarheit und Haltung“ gegenüber rechter Hetze. Doch dass diese Worte ausgerechnet in einer der traditionsreichsten religiösen Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fielen, sorgt für Unmut bis in die Reihen der Kirchenleitungen. Viele fragen sich: Hat das „Wort zum Sonntag“ seinen seelsorgerischen Charakter verloren und ist nun zur politischen Kampfzone geworden? Die Reaktionen auf Behnkens Auftritt lassen jedenfalls kein Ende der Debatte erwarten. Während sie selbst betont, sie habe „eine klare Warnung vor rechter Verharmlosung“ aussprechen wollen, werfen ihr Kritiker vor, die Würde des Menschen nur noch selektiv zu verteidigen. Die ARD verteidigt die Ausstrahlung bislang unter Berufung auf Meinungsfreiheit und den öffentlichen Diskurs, prüft aber laut Insiderinformationen intern, wie künftig mit derart brisanten Stellungnahmen umzugehen ist. Klar ist: Die Grenze zwischen Verkündigung und politischer Positionierung ist an diesem Samstagabend ins Wanken geraten – und hat eine Wunde aufgerissen, die so schnell nicht verheilt.