SKANDAL UM DRAGQUEEN! Jurassica Parka schockiert nach Auftritt mit Böhmermann – Ministerium-Werbung sorgt für Empörung

Berlin bebt vor Empörung: Die bekannte Dragqueen Jurassica Parka sorgt erneut für landesweite Schlagzeilen. Nach einem Auftritt mit Jan Böhmermann, in dem sie gemeinsam am Herd standen, zieht nun die Kritik scharf an. Was als humorvolle Kochshow begann, endete in einem handfesten Skandal, als Werbematerial auftauchte, das angeblich im Namen eines Ministeriums verbreitet wurde – mit einem unglücklichen Bezug zu extrem sensiblen Themen. Zuschauer und Politiker fordern Aufklärung, während die Wogen in sozialen Medien überkochen.

Besonders brisant: Im Netz kursieren Anschuldigungen, Jurassica Parka habe sich in Verbindung mit einer Kampagne zur Bekämpfung von illegalen Inhalten im Internet auf zweifelhafte Weise präsentiert. Während die Dragqueen betont, es handle sich um einen Missverständnis, wittern Kritiker gezielte Provokation. In Talkshows und Onlineforen überschlagen sich die Meinungen – von gefährlichem Tabubruch bis hin zu missglückter Satire. Der Sender hält sich bislang bedeckt, während Böhmermanns Team auf Distanz geht.

Inzwischen schaltet sich sogar das zuständige Ministerium ein und prüft rechtliche Schritte gegen mögliche Missverständnisse in der öffentlichen Darstellung. Insidern zufolge könnte das Nachspiel ernsthafte Konsequenzen für alle Beteiligten haben. Jurassica Parka selbst gibt sich kämpferisch, spricht von einer geplanten Kampagne gegen sie – doch in der aufgeheizten Atmosphäre scheint die Grenze zwischen Kunst, Satire und Tabubruch gefährlich zu verschwimmen.