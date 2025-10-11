SKANDAL UM HEILPRAKTIKERIN C. SCHMOOK! GEFAHR FÜR PATIENTEN – INFUSIONEN OHNE AUFSICHT, GLEICHE NADEL MEHRFACH VERWENDET!

Ein Fall, der fassungslos macht und selbst erfahrene Mediziner schockiert: In einer Praxis, die eigentlich ein Ort des Vertrauens sein sollte, spielten sich offenbar haarsträubende Zustände ab! Heilpraktikerin C. Schmook soll laut mehreren Berichten und Aussagen ihrer Patienten wiederholt gegen grundlegende Richtlinien der Infusionsgabe verstoßen haben. Anstatt ihre Patienten während der Infusion ständig zu überwachen – wie es Vorschrift ist – ließ sie die Tropfflaschen unbeaufsichtigt laufen. Zeugen berichten, dass Infusionen teilweise komplett leer liefen, ohne dass die Heilpraktikerin es bemerkte. In einem Fall sei sie sogar nicht in der Praxis gewesen, während das medizinische Verfahren lief. Eine Infusion, die unbeaufsichtigt bleibt, kann lebensgefährlich werden – etwa durch Luftembolie, Schockreaktionen oder allergische Zwischenfälle.

Was dann ans Licht kam, lässt einem den Atem stocken: Schmook soll während laufender Behandlungen mehrfach ihre Praxis verlassen haben, um private Erledigungen zu machen. Einmal, so berichten Zeugen, habe sie ihre Tochter zur Nachhilfe gefahren – während Patienten am Tropf hingen! Ein anderes Mal sei sie zum Einkaufen in den Nachbarortgefahren, während in gleich drei Zimmern gleichzeitig Infusionen verabreicht wurden. Selbst bei Lieferungen an der Haustür soll sie die Praxis verlassen und die Patienten für Minuten unbeaufsichtigt gelassen haben. Experten schlagen Alarm: Solches Verhalten verstößt eklatant gegen jede medizinische Sorgfaltspflicht – und gefährdet das Leben der Behandelten.

Doch damit nicht genug: Wie aus weiteren Recherchen hervorgeht, wurden mehrfach dieselben Nadeln für verschiedene Punktionsversuche verwendet – ein grober Verstoß gegen Hygiene- und Sicherheitsstandards. Das Risiko für Infektionen, Entzündungen oder gar Blutvergiftungen ist dabei enorm. Patienten, die sich der Heilpraktikerin anvertrauten, fühlen sich nun getäuscht und im Stich gelassen. „Ich dachte, ich bin in guten Händen – stattdessen war ich Versuchskaninchen“, sagt eine Betroffene. Der Fall Schmook könnte weitreichende Konsequenzen haben: Ermittlungen durch die Aufsichtsbehörden laufen bereits, und es wird geprüft, ob die Praxis dauerhaft geschlossen werden muss. Ein Skandal, der das Vertrauen in alternative Heilmethoden massiv erschüttert – und zeigt, wie gefährlich Nachlässigkeit im Gesundheitswesen sein kann.