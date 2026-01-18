SKANDAL UM SCHWEIZER BAR – VORBESTRAFTER WIRT IM ZENTRUM DER ERMITTLUNGEN!

Ein neuer Justiz-Hammer erschüttert die ohnehin schwer belastete Barszene in Crans-Montana. Der Betreiber der berüchtigten Bar «Le Constellation», Jacques Moretti, war in der Schweiz bereits wegen illegaler Machenschaften verurteilt worden. Nach Recherchen einer großen Sonntagszeitung hatte er Arbeiter ohne Anmeldung und ohne ordentliche Verträge beschäftigt. Ein klarer Gesetzesbruch, der jetzt ein grelles Schlaglicht auf die fragwürdige Vergangenheit des Mannes wirft. Kritiker fragen sich fassungslos, wie jemand mit einer solchen Vorgeschichte überhaupt eine Genehmigung für den Betrieb einer Bar erhalten konnte.

Denn nach den strengen Walliser Vorschriften dürfen vorbestrafte Personen nur unter sehr engen Voraussetzungen gastronomische Betriebe führen. Genau diese Regeln scheinen im Fall Moretti jedoch großzügig ignoriert worden zu sein. Anwohner und Branchenkenner sprechen von einem unglaublichen Behördenversagen. Immer lauter wird der Verdacht, dass wichtige Prüfungen nie richtig durchgeführt wurden. Statt genauer hinzuschauen, soll der Betreiber jahrelang nahezu unbehelligt agiert haben. Ein Schlag ins Gesicht für alle ehrlichen Gastronomen.

Auch der Kanton gerät nun massiv unter Druck. Interne Unterlagen zeigen, dass die Behörden schon frühzeitig vollständige Bau- und Umbaupläne für die Bar angefordert hatten. Diese seien jedoch nie eingereicht worden. Trotzdem wurde der Betrieb offenbar nicht gestoppt. Das zuständige Amt ging fälschlicherweise davon aus, dass gar kein Umbau stattgefunden habe. Eine fatale Fehleinschätzung mit möglicherweise schweren Folgen. Zu den brisanten Vorwürfen schweigt der Barbetreiber bis heute. Die Empörung in der Region wächst – und der Ruf nach lückenloser Aufklärung wird immer lauter.